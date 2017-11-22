天然氣進京「大動脈」陝京四線幹線全線貫通北京新浪網 (2017-11-22 22:32)
新華社北京11月22日電（記者孔祥鑫）記者22日從北京市發展改革委獲悉，天然氣進京又一條「大動脈」陝京四線幹線於近日全線貫通。陝京四線幹線建成后，北京市天然氣輸送能力每天將增加7000萬至8000萬立方米。
據介紹，北京是我國第一、世界第二大天然氣消費城市。目前，北京市天然氣供應主要依託中石油陝京輸配系統，主要由陝京一線、陝京二線、陝京三線、大唐煤制氣管線及地下儲氣庫等構成，形成了多氣源、多向的供氣格局。北京的天然氣剛性需求強，現有設施已無法滿足北京市高峰時段用氣需求，急需新建氣源通道。
陝京四線幹線的貫通可滿足北京市不斷增長的用氣需求,可有效提升採暖季燃氣用氣高峰供應保障水平，對優化能源結構、實現大氣污染治理目標、緩解北京冬季供氣緊張局面具有重要意義。
此前，北京市已有15個區接入了市政天然氣管道，而延慶區受地理位置限制，仍採用壓縮天然氣和液化天然氣方式供氣，供應能力不足，限制了當地燃氣的應用發展。陝京四線幹線可為延慶區提供氣源保障，實現全市天然氣管道 「區區通」的目標。
據了解，2016年7月，陝京四線幹線動工建設。陝京四線幹線起自陝西靖邊，途經陝西、內蒙古、河北、北京四地，終至北京高麗營，線路全長1098公里，項目總投資145億元。
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