新浪美股訊 日期:22日晚，美股周三開盤基本持平。但惠普企業及惠普股價走低，令標普500指數的漲幅受到限制。投資者關注企業財報、美聯儲會議紀要以及美國稅改的進展。

美東時間11月22日09：30（日期:11月22日22：30），道指跌1.95點，或0.01%，報23，588.88點；標普500指數漲0.83點，或0.03%，報2，599.86點；納指漲7.26點，或0.11%，報6，869.74點。

今天是感恩節前的最後一個交易日，市場交易量清單。美聯儲將在今天公佈上次貨幣政策會議紀要。今天的經濟數據包括耐用品訂單及消費者信心指數等。

主要股指表現如何？

周二標普500指數與道指均上漲0.7%，納指收高1.1%，三大股指均創歷史收盤新高。

截止周二收盤，今年內美股三大股指漲幅在16%至27%之間。推動美股上漲的因素包括美國經濟擴張、國債收益率低迷、企業盈利增長以及對特朗普政府將推行減稅及其他親商政策的樂觀預期等等。

市場人士如何說？

Panmure Gordon市場評論員David Buik表示：「投資者夢想感恩節會有大量的火雞和碧根果派，還要伴著體面的霞多麗葡萄酒。預計黑色星期五將有大量顧客光顧購物中心。」

他在周三發表的研報中表示：「在蘋果股價上漲的推動下，周二科技股表現良好。」

蘋果（AAPL）成為周二道指成份股當中的最大贏家。Rosenblatt Securities分析師重申他們對這家iPhone生產商的「買進」評級，稱其iPhone X銷售表現「穩定」。

市場驅動力量是什麼？

據路透社報導，美國總統唐納德-特朗普在周一召開的一次內閣會議上表示，他的政府將「將把大幅減稅作為聖誕節禮物送給美國人。」

但市場仍然擔心特朗普的稅改方案能否在今年年底之前得以完成。

美聯儲將在美東時間周二下午2點公佈上次貨幣政策會議紀要。市場普遍預計美聯儲將在12月12-13日會議上加息，使短期利率範圍提高到12.5%至1.5%。

經濟數據面，美國勞工部宣布，截至11月18日當周美國首次申請失業救濟人數為23.9萬，預期24萬，前值24.9萬。截至11月11日當周續請失業救濟人數為190.4萬，預期188萬，前值186萬。

美國勞工部的另一份數據顯示，美國10月耐用品訂單環比初值下降1.2%，預期增長0.3%，前值增長2%。扣除飛機之後的非國防資本耐用品訂單環比初值下降0.5%，預期增長0.5%，前值增長1.7%。美國10月扣除運輸類耐用品訂單環比初值增長0.4%，預期增長0.5%，前值為0.7%。

11月消費者信心指數將在美東時間周二上午10點公佈。市場預期該指數將為98.0。

焦點關注股

惠普企業（Hewlett Packard Enterprise，HPE）股價走低，這家科技行業巨頭在周二晚間發佈了令人失望的第一財季業績展望，並宣布其CEO梅格-惠特曼（Meg Whitman）將離開公司。

惠普（HPQ）股價同樣下跌，這家複印機與個人電腦生產商在周二公佈了財報。

企業軟體開發商Salesforce.com（CRM）股價下滑，該公司的第四財季業績展望低於預期。

拖拉機及聯合收割機生產商德爾公司（DE）股價攀升，該公司公佈了好於預期的季度財報。

其他資產市場表現如何？

歐洲股市上揚。亞洲市場大體收高，香港恒生指數收高0.6%，10餘年來首次回到30000點。

原油期貨價格走高。昨日美國石油協會（API）報告稱美國原油庫存大幅下降。

美元指數走低。黃金期貨價格上漲。（張俊）