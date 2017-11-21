台灣醫療業者抱團西探大陸市場北京新浪網 (2017-11-21 22:44)
中新社福州11月21日電 (張慧敏 林春茵)由台灣貿易中心組織的台灣醫療業者交流團21日到訪福州並舉行推介會。其中包括台灣林口長庚醫院、高雄義大醫院、台北新光醫院等10家台灣頂級醫療院所、健康管理中心、製藥廠等，涵蓋重病治療、醫美健檢到日常養護等台灣大健康產業的多家企業。
台灣貿易中心廣州代表處駐廈門聯絡點主任蕭鳳歧受訪時表示，台灣地區的醫療院所中，已有15家通過全球醫界公認可信度最高的JCI(Joint Commission International)國際醫院評鑒，且費用合理，約是歐美的1/5。伴隨著大陸老齡化和二胎政策的開放，台灣醫療服務產業也迫切需要深入並了解大陸市場。
台灣林口長庚醫院質子與放射治療專家洪志宏專長質子治療癌症。他告訴記者，兩年前長庚建成全台首家質子治療中心，至今已接診200餘例，而因為可以接收14歲以下兒童患者，備受大陸患兒家庭關注。
創辦66年的仙台葯業在台灣家喻戶曉。仙台葯業大陸區業務代表賴玉曉對於搶灘大陸市場頗有信心。她認為，福建自貿試驗區相關政策對台灣醫療業者「西進」都有方便。而台灣藥品以品質嚴控、材料精選在大陸也頗有口碑。
台灣義大醫院的宋天洲主任在推介會上表示，目前台灣擁有500多家醫院，超過2萬家診所，行業競爭激烈，醫療服務技術水平及人文化服務水平整體較高。「大陸與台灣有相同的語言、飲食、生活習慣及文化背景，溝通無障礙，相信這也會成為吸引大陸遊客赴台灣體驗醫療服務的重要因素」。(完)
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