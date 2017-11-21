？？？？華龍網11月21日22時訊（記者 林森 通訊員 賀永梅）重慶市江北區魚嘴鎮地處兩江新區工業核心區，是江北區的工業重鎮。今日，記者從魚嘴鎮獲悉，在積極做好江北區和兩江新區產業規劃對接的同時，魚嘴鎮強化服務，主動作為，營造良好的招商、聚商環境。

？？？？在近期的考察活動中，南京中小企業協會組織的新興產業企業家考察團赴江北區實地謀發展。魚嘴鎮黨委副書記周中富及相關幹部帶領客商一行，先後考察了江北嘴中央商務區、保利中心、港城3D列印園、兩江產業園、魚復工業園區、長安生產基地整裝廠及發動機廠等地。

？？？？產業發展，資金的問題是保障和先決條件。為此，魚嘴鎮事先綢繆準備，組織協調了江北區金融辦相關人員對南京客商進行答疑解惑。

？？？？在招商座談會上，江北區相關領導對南京客商的到來表示歡迎，並表示考察團一行有意向投資江北區電子信息領域產業，符合「智能江北」的戰略部署，相關產業有著樂觀前景，共同促進江北經濟社會的全面發展。

？？？？「除了投資政策的優惠，投資的環境也是十分的重要。」南京客商考察團代表表示，此次到江北魚嘴的考察，感受到了江北區的熱情、魚嘴鎮的周到。下一步客商們將把這份熱情帶回南京，並將江北產業發展的第一手信息帶回去，推動兩地交流進步。