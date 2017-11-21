江北鐵山坪街道宣講十九大精神 樸實話語傳遞好政策北京新浪網 (2017-11-21 22:48)
？？？？華龍網11月21日22時訊（記者 林森 通訊員 龍倩）今日，記者從重慶市江北區鐵山坪街道獲悉，學習宣傳貫徹黨的十九大精神，鐵山坪街道整合地區人大代表、社區幹部等宣講人員和隊伍，走進群眾中間，用深入淺出、情深意切的話語將十九大精神傳達到基層，用「大白話」落實黨的好思想，傳遞黨的好政策。
？？？？「十九大精神我宣講，這些熱詞要曉得！」在鐵山坪唐桂社區，江北區人大代表、社區黨總支書記付海燕走進社區活動中心，以「十九大熱詞解析」的形式在社區市民活動中心為社區黨員和居民進行十九大精神宣講。
？？？？記者了解到，在宣講現場，沒有寬大的桌子，沒有深奧的專家解讀，沒有高規格的會場，有的是圍坐一起的凳子，有方言傳達的樸實話語，有大家在十九大精神里找到的自己的美好生活縮影。
？？？？新時代、四個自信、兩個一百年奮鬥目標……一個個十九大「熱詞」在此次宣講活動中傳遞到居民的耳中，銘刻在群眾的心裏。80歲的社區居民曾阿姨感嘆道：「以前黨有什麼政策，總是聽到孫孫講，最後也聽不明白，今天聽付書記這麼說，我就清楚了，黨這是要讓我們越過越好，越來越幸福啊！」
？？？？通過此次宣講，鐵山坪街道加強了群眾對十九大精神和政策的了解，強化了轄區學習貫徹十九大精神的氛圍。接下來，鐵山坪街道將邀請江北區委宣講團成員，組織黨員、群眾代表、媒體「名嘴」，在轄區開展形式多樣、內容豐富的十九大精神宣傳活動，把黨的十九大精神全面落實在鐵山大地上。
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