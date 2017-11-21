中新社澳門11月21日電(記者 龍土有)澳門特區政府保安司司長黃少澤21日表示，由於博彩及周邊行業涉及龐大利益，加上新娛樂場相繼落成，預料不法分子會蠢蠢欲動，不排除會對澳門帶來不穩定因素，但現時仍沒有跡象顯示博彩業發展影響社會治安。

保安司司長辦公室當天召開新聞發佈會，公佈今年1至9月澳門罪案統計和執法工作數據。

黃少澤介紹，今年1至9月，整體罪案同比輕微下降0.7%，暴力犯罪亦下降2.3%，而嚴重暴力犯罪繼續保持零案發率或低案發率，顯示澳門治安環境繼續保持穩定良好。

至於「販毒案」和「吸毒案」，黃少澤表示，雖然相關數據均有所下降，但毒品犯罪嚴重危害社會治安和市民的身心健康，警方絕不會掉以輕心，將繼續加強與其他地區警務單位合作，共同打擊毒品犯罪。

與博彩業有關的犯罪活動方面，今年1至9月共開立「非法禁錮」的案件共339宗，同比下降2.9%；開立俗稱「高利貸」的案件共318宗，同比下降8.6%。這些案件絕大部分發生於娛樂場內，對社會治安未有造成影響。

黃少澤稱，針對今年分別在菲律賓馬尼拉和美國拉斯維加斯發生的恐怖襲擊事件，有關部門已要求博彩企業儘快增加博彩娛樂場的安檢設備、增強保安力量、完善相關設施、建立應對緊急事件的合作溝通機制。

黃少澤強調，未來保安當局除了按照施政方針開展各項工作外，會根據社會治安的情況，適時調整策略，維持澳門良好的治安局面。(完)