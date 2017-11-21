中新社香港11月21日電(記者 陳逸舟)香港規模最大、覆蓋面最廣的創業比賽「Jumpstarter」在21日決出最後三強，分別獲得100萬美元的投資。

比賽自今年4月底開放報名以來，共收到600多份參賽申請，在經過8場比賽后，共24隊入圍初創企業脫穎而出，決出6個出線席位，在總決賽中競逐最後三強席位。在總決賽中，每個隊伍有8分鐘時間進行展示及回答評委的提問。最終，鋒沿醫療科技有限公司、EN-TRAK Hong Kong Limited及綠芝園投資有限公司三支隊伍成為最後三強，他們可分別獲得阿里巴巴香港創業者基金最高100萬美元的投資。

阿里巴巴集團副主席蔡崇信表示，這次能夠獲得投資的初創公司只有1%，這就是初創的現實，成功率不算太高。但是經歷可以讓參賽者學到很多，體驗到打造一家公司的過程。除了三個贏家以外，還有許多其他公司非常值得投資，阿里巴巴香港創業者基金將繼續跟進。

他特別提到，在600多個商業提案當中，有12%是女性創業者，另外12%是從世界其他地方來香港參賽，因為他們認識到香港是一個創業的好地方。不過這個比例還不夠，希望將來有更多的女性創業者，以及更多的來自全世界的創業者。他表示對香港非常有信心，因為香港是一片創新的熱土。

香港科技園公司董事局主席羅范椒芬表示，這場比賽沒有人輸，所有人都是贏家，因為所有人都會從經驗中學習。

商湯科技創辦人、香港中文大學教授湯曉鷗在現場分享中表示，在香港創業的優勢是可以綜合利用香港和內地的軟硬體，而且在香港開公司的效率之高也令人驚嘆，更有科技園、數碼港這些機構提供良好的辦公環境。不過香港還需要更開放，尤其是在人才的流動方面，現在香港已經有最開放的金融和貿易，不過對於科技創新來說，更重要的是人才，有了開放的環境，香港的優秀人才可以去其他地方尋求機會，而世界的人才都可以來香港創業。(完)