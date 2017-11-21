中新社香港11月21日電 21日公佈的「2015學生能力國際評估計劃」(PISA2015)協作解難評估結果顯示，香港學生的協作解難能力在52個國家或地區中排第三，僅次於新加坡及日本。

PISA由經濟合作與發展組織策劃，每3年進行一次，目的是以母語評估15歲學生的閱讀、數學和科學能力。PISA2015的主要研究結果已於2016年12月公佈，這次公佈的是同一研究中的協作解難評估結果。

這次國際性的協作解難評估為首度舉行，連同香港在內，共有52個國家或地區約12.5萬名學生參加。香港在2015年4月至5月進行正式測試，總共有138間中學約5000名15歲學生參與。

結果顯示，香港學生位列第三，學生平均分為541分，稍遜於新加坡(561分)及日本(552分)學生，比其他華人地區為佳。同時，香港家庭社經狀況，如家長的職業和教育程度，對學生協作解難能力的影響較小。

香港特區政府教育局發言人表示，香港學生在PISA的優異表現，再次證明香港教育朝正確的方向邁進，包括資訊科技教育策略促進學生善用不同的電子學習平台和工具進行協作學習，強調培養學生各種共通能力，如協作能力和解難能力，並鼓勵他們進行專題研習及其他探究學習活動。

發言人又表示，與其他的PISA研究結果一樣，相對於其他的國家或地區，香港學生在協作解難方面的表現較少受他們的社會經濟背景影響。換言之，香港能為所有學生提供優質和平等的教育機會，這有助促進社會流動。(完)