幾天前，北京大興發生火災，19人不幸遇難，唏噓與爭論仍在持續。冬春季節，也一直是火災的高發時節。據公安部消防局數據，去年冬春季節共接報火災16萬件，火災發生率比夏秋季節高出24.4%，用火不慎引發火災的比例較高。

從整體上看，近十年全國共發生了228.2萬起火災，造成死亡超過1.5萬人。其中，住宅火災致死最多。2012年-2016年，住宅火災死亡5994人，占這5年死亡總人數的71%。火災死亡多由窒息引起，去年將近五成火災致死的直接原因是窒息。(更多新聞，請關注新京報微信公號：bjnews_xjb)

編輯：劉喆 校對：范錦春