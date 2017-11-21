3D：11歲女孩每天兩包辣條 患罕見病暴瘦20斤北京新浪網 (2017-11-21 22:34)
11月21日媒體報導，四川綿陽11歲的女孩對校外5毛錢一袋的辣條特別鍾愛，每天至少2袋。不久前，女孩出現嚴重腹痛，每天腹瀉10多次，體重減輕20多斤，最終被診斷為罕見的「克羅恩病」。醫生表示，該病發病原因不明且不易根治，辣條是患病的誘因
編輯：衷晴
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