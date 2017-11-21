新京報快訊(記者金彧 宓迪 黃鑫雨)新京報記者21日晚間從多個渠道確認，互聯網金融風險專項工作領導小組辦公室發佈《關於立即暫停批設網路小貸公司的通知》，決定各級小額貸款公司監管部門一律不得新批設網路(互聯網)小貸公司，禁止新增批小貸公司跨省(區、市)開展小額貸款業務。

21日晚間，多位央行人士向記者證實了這份文件的真實性。此外，北京市金融工作局、互金協會等多位監管人士也表示收到該文件，其中北京市金融工作局有關人員表示，下班前收到該文件。

據網貸之家研究中心不完全統計，截至2017年7月底，全國共批准了153家網路小貸牌照(含已獲地方金融辦批複未開業的公司)，其中今年前7個月的牌照發放數量已經接近去年全年。這些牌照主要分佈在19個省市，有29家是早期成立的傳統小貸將經營範圍變更為網路小貸。

此外，多家互金公司與小貸公司存在關聯。網貸之家研究員王海梅分析稱，全國共有18家P2P網貸平台或助貸平台通過其運營主體公司或關聯企業獲得了21張網路小貸牌照，其中來投的母公司瀚華金控獲得了3張網路小貸牌照，分期平台趣店也獲得了2張網路小貸牌照。從這18家平台來看，既有上市公司和P2P網貸平台希望通過獲得網貸小貸牌照擴大業務範圍，進一步布局互聯網金融，也有助貸平台希望通過獲得網路小貸牌照以合規的方式開展業務。

編輯：劉喆 校對：郭利琴