



報告指出，偏頗體質中陽虛質、氣虛質、濕熱質佔比排名前三，且青年人群的偏頗情況尤為突出，急需重視和關注。那麼，偏頗體質該如何調理？「年輕化」的偏頗體質趨勢，又該如何應對？對此，國醫大師王琦教授和世界中聯體質研究專委會副秘書長王濟教授，為您支招。





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體質偏頗問題多，辨體調體治未病













25~44歲年齡段理應是人的一生中健康狀態最良好的階段。但《報告》數據卻顛覆了固有認知，指出此年齡段人群平和體質佔比最低，這意味著疾病呈年輕化的趨勢。





王琦教授介紹，這種趨勢，或與中青年人群的社會壓力較大、生活環境不太健康有關。人們，尤其是青年人，首先要知道自己的體質類型，再針對性的辨體調理，以達到「早預防」、「早發現」、「早警示」、「早干預」的治未病目標。





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三大偏頗體質如何調理？





1. 陽虛質人群

《報告》顯示，亞健康人群中陽虛體質佔比最高，尤以女性陽虛問題最為突出。陽虛體質易患婦科疾病，如小腹冷痛、月經推遲，量少色暗；白帶清冷、量多等。













對此，王濟教授介紹了陽虛體質日常調理的建議：飲食上應多吃羊肉、生薑等補陽氣食品，少吃瓜果等寒涼食物；生活起居方面則要注意保暖，尤其是腰、膝、背部、腳心等容易著涼的部位。





專家表示，這些癥狀還可以通過合理用藥來緩解的，如陽虛質女性的月經遲、少、色淡現象，可選用參桂調經丸；經期小腹冷痛的癥狀，除了注意保暖外，還可服用馮了性烏金丸緩解疼痛。





另外，陽虛質的人群因為腎陽氣不足，表現為怕冷，常易受寒導致骨關節疼痛不適。疾病發作期可以服用風濕骨痛膠囊、追風活絡膠囊、馮了性風濕跌打藥酒等，緩解期則可使用抗骨增生片/丸、仙靈骨葆膠囊等藥物預防復發。





2. 氣虛質人群

氣虛質人群，由於體內的元氣不足而容易疲乏、氣短、自汗、反覆感冒。王琦教授表示，對於氣虛體質，尤其是反覆感冒人群，調體的關鍵在於飲食上多吃雞肉、香菇等補氣食品，作息規律，勞逸結合。藥物選擇上，建議在感冒高發季服用益氣固表類的中成藥，如玉屏風顆粒，堅持服用1~2月，改善氣虛體質，減少感冒的反覆發作。









據悉，王琦教授團隊在2014年牽頭髮起了「關於玉屏風顆粒調理氣虛體質（反覆感冒&慢性腎病）臨床研究」，通過跟蹤北京7家醫院的300多例氣虛質病人使用玉屏風顆粒進行治療的情況，發現90%以上的患者改善了體質，感冒的次數明顯減少。這說明玉屏風顆粒對氣虛狀態的調整和易感疾病的控制是有效的，通過科學嚴謹的循證，證實了「體質可調」理論。







3. 濕熱質人群

中醫有「脾虛生濕」的觀點，現代人久坐少動，多吃，熬夜，壓力大，體內消化能力差，導致人體長期處於濕盛的狀態，即便是居住在氣候乾燥的西北、華北等地區，人們的濕熱問題也愈發嚴重。





王濟教授提醒濕熱體質人群，平時在飲食上要注意清熱祛濕、健脾祛濕，多吃薏米、赤小豆、馬齒莧等；生活起居上，則盡量避免居住在潮濕的環境中，經常通風、保持室內乾燥。藥物選擇上，可選擇源吉林甘和茶、保濟丸、加味藿香正氣丸等，這些由兩廣地區人民根據常年「鬥爭經驗」，研製而成的有效祛濕熱的良藥。





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