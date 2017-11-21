前一段時間，「90后都開始脫髮禿頭」這件事讓所有人都很歡樂。然而一大波90后發現，比日益稀疏的頭髮更讓人笑不出來的，還有他們日漸衰弱的胃。





最近，一篇《第一批90后的胃已經垮了》的文章引得無數人感慨萬千，隨著捂著肚子「哼唧」的次數越來越多，90后發現這才是他們真正的「中年危機」。「茶竟然很好喝，粥也挺舒服……」90后的胃到底經歷了什麼？









年輕人：打一巴掌揉兩揉

不穿秋褲、通宵加班、作息紊亂、不按時吃飯......這些行為是很多90后的真實寫照。他們並非沒有健康的概念，他們眼裡的健康是一種叫做「打一巴掌揉兩揉」的生活「哲學」。







大學生小王把自己的生活概括為「三餐不規律」，「上了大學之後大家都學會了熬夜，不到十二點宿舍基本熄不了燈，餓了少不了宵夜。熬夜的後果是第二天起不來，很多人不吃早飯就來上課了，有的人也只是隨便買點麵包餅乾充饑。同學們的三餐都很隨意，餓了就去吃，不餓就想不起來。」





這樣的情況在90后中並不少見。上班族小楊坦言，剛上班的第一年胃就疼地特別厲害，後來改變了一些不好的習慣癥狀才漸漸消失。「首先是因為飲食不規律，有時候因為加班，吃飯的時間不定時，很多時候都是忍著餓在工作。另外就是吃喝不注意，同事聚會經常吃火鍋、酸菜魚這類口味比較重的，我們已經吃不慣太清淡的菜了。」這樣的吃法即使是年輕人也吃不消，後來小楊和一部分同事就出現了腹瀉、胃痛的情況。









90后是怎麼把自己折騰進醫院的？

北京中醫醫院消化中心副主任沈晨表示，年輕人愛吃辛辣油膩的食物是胃病頻發的主因。這類食物刺激了味覺，卻導致了身體的「濕熱症」，這種癥狀會導致舌苔的厚膩，胃口變差，這樣他們就「越渴越吃鹽」，更加偏愛口重的食物，長此以往胃就「受了傷」。有的年輕人是在應酬、聚會中，因為飲酒、抽煙而犯了胃病。另外，90後身處的環境發生了很大的變化，他們拼工作、拼生活，在無形的壓力中，他們的心理高壓、睡眠變差、精神緊張，吃宵夜、喝咖啡成為常事，導致了胃的損傷。







今天不開心了就暴飲暴食，哭完了發現肥還是要減的，於是明天就水米不進。今天又開心事和同事燒烤擼串，貪酒兩杯，最後消化不良的時候想起來還是果蔬沙拉，吃面養胃。





90后不是不懂健康，他們的養生邏輯是，從不健康里挑健康，他們啤酒里泡枸杞，薯片選黃瓜味，冰淇淋挑紅棗的，平時掩耳盜鈴地保持「健康」，逢年過節才好理直氣壯地胡吃海喝。他們的胃如果沒啥大毛病，真該謝天謝地。

？

放縱代價：胃開始變得微妙

目前，13億中國人中有1.2億腸胃病患者，且患者低齡化趨勢明顯。 比較30年前的數據，19-35歲的年輕人胃癌發病率高了一倍。 35歲以下年輕人患胃癌的比例占病患總數的6%-11%，八成胃癌患者發病初期都有胃部疼痛的癥狀。







如今胃的衰弱，都是平時「作」的後果。看到這些數據，90后不禁驚呼，我們的胃真的已經垮了嗎？他們摸摸自己的日漸隆起的小肚子，陷入了思索，好像近些日子自己的胃真的不如「年輕」的時候聽話了。





有時候只是多盛了一碗米飯，多咽下一塊牛肉，在不恰當的時候喝了一口涼水，一不小心吹了幾分鐘空調，胃裡就開始變得微妙。









沈晨介紹，在她的門診中，90后的胃病病人是有明顯增多，他們常出現的有食管反流、慢性胃炎、胃潰瘍，不過年輕的胃癌病人並沒有那麼多。這些年輕的胃病病人中，有的病人是反覆發作的，有的則是突然發病。而且胃病的確已經引起了年輕人的廣泛焦慮，有的人甚至請兩周的病假調養身體。





一些年輕人在不斷的胃痛中就產生了自我懷疑，我是不是得了胃癌？其實，胃痛並不與胃癌划等號。沈晨表示，不能以癥狀來進行自我診斷。有時候胃疼的嚴重不一定是胃癌，一點都沒事兒也不代表不會得胃癌，胃痛的年輕人不需要太過焦慮。





但是這些消化道腫瘤的「報警癥狀」需要警惕，比如貧血、突然消瘦、大便帶黑血、有遺傳病史或具有一些高危因素，才較一般人高發胃癌。





90后感悟：粥居然喝起來很舒服 ？ ？

在這個95后就開始自稱「老阿姨」的時代，第一批90后更是經常調侃自己「已經老了，要開始養生了」。他們不是心態老了自怨自艾，而是提前垮掉的身體拉響了警報，「收斂一下吧，你的身體經不起折騰了」。







他們發現，從前熱愛的麻辣辛香，濃汁厚味漸漸失去了吸引力，高中的時候來者不拒的「鋼鐵胃」，如今已經招架不住七葷八素的刺激。於是，一批90后也開始學著那些所謂「油膩的」中年人，端起了保溫杯，泡起了枸杞，穿起了秋褲，喝起了熱粥。





有一個段子是這樣講的，「曾經他對每一款新汽水如數家珍，如今對每種米粥放什麼料門兒清。從前一夏天過去，他桌上攢的冰淇淋棒都夠搭個金字塔了，現在夏日炎炎還要在小賣部老闆怪異的眼光中訕訕地問：熱飲有嗎？」年齡大了才發現，茶竟然很好喝，粥也挺舒服，好像健康的生活方式並沒有那麼難。





90后改如何養胃？ ？ ？

專家建議：





第一要避免外邪侵襲，隨著溫度變化加衣，防止受寒。





第二要注意飲食，少吃辛辣刺激的食物，少喝咖啡濃茶，控制甜食攝入量，推薦吃清淡口感的食物，營養均衡，不要吃得過飽，細嚼慢咽。





第三，保持心情愉快，善於調整自己的情緒，如有焦慮與抑鬱情緒，要及時到專科門診就醫。





最後，要注重身體平時的養護，不要等疾病發生之時才考慮治療，提倡「治未病」，保證每天的大便正常，適當做一些運動，增強體質，做到規律生活。





