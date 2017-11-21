



2013年，52歲的創新工場董事長李開復對外宣布，自己得了第四期淋巴癌，不得不放下熱愛的工作接受治療。







然而，在2015年6月30日，李開復發微博稱，「最近兩次檢查都看不到腫瘤了」，自己已經完全康復，腫瘤消失。





然而據李開復介紹，自己在生病期間以及康復后，有不少同樣不幸患上癌症的病友或者家屬留言詢問他是如何治癌、抗癌的？需要注意哪些飲食？在化療過程中是如何康復過來的？





為此，李開復在自己的微博上寫了一篇感悟：「患上癌症后如何抗癌？我的抗癌心得」。

就像大部分的病友一樣，在發現自己罹癌之後，我急切地想了解癌症是怎麼發生的，身體到底需要什麼，如何保持身體健康……一路上我看了很多書籍，也接觸了不少名醫，接受了不少朋友的建議，分享我的幾個心得，我自己是這麼做的。





感悟一：睡眠比什麼都重要，睡眠是增強免疫力最好的方法！

大病之後，為了補償身體的虧損，我給身體的第一項承諾與改變，就是好好睡覺。許多研究也指出，睡眠是增強免疫力最好的方法，充足的睡眠對預防或限制腫瘤生長有廣泛作用。最佳的睡眠時間是每天晚上十點以後，理想睡眠長度是七小時到八小時。







幫助睡眠的方法有很多，往往也因人而異，和身體的抵抗力相關。台灣輔仁大學心理系助理教授陳建銘在《給工作忙碌者的睡眠建議》一文中分析了7種形成睡眠規律的辦法：





七種形成睡眠規律的辦法：



1. 維持生物鍾，固定作息時間。

2. 規律運動。

3. 睡前降低亮度，起床后照射日光。

4. 睡前六小時勿飲用咖啡等刺激性飲品。

5. 不以酒助眠。

6. 謹慎使用安眠藥。

7. 每晚維持舒適的睡眠情境。





現在，我十點上床就寢，最遲不會超過十一點，經常睡到自然醒，大約五點半到六點半起床，中午再舒服地睡上半小時到一小時的午覺。這樣就可以維持一整天精神飽滿、頭腦清醒。以前我認為睡眠不必定量，有些人只需要五個小時，有些人需要七到九個小時，其實這話只說對了一半，人的感覺是很精細的，幾個小時確實不是最重要的，你應該問問自己的身體：現在累不累，人還很疲勞嗎？起床眼睛看東西清不清楚，是不是要靠咖啡才能提神？





回答完上述問題，你的睡眠是否充足，自己心裏肯定是明白的。





五個優質睡眠訣竅：



1. 睡前不要安排費時費力的工作。



2. 設定一個停止工作的時間，睡前加班，遠不如第二天早起再做效率高。

3. 記錄每天睡覺和起床的時間，養成健康的睡眠習慣。

4. 不要因為失眠而感到壓力大，放鬆最好。

5. 睡眠的質量比時間更加重要，讓自己處於舒適的狀態。





感悟二：運動無比重要，有氧運動是促進癌細胞凋亡的良方！

我從前不但不運動，而且還嘲笑朋友運動養生。我的朋友潘石屹在微博上說：「美國科學家通過對幾萬人、多年的觀察研究發現：『跑步的人比不跑步的人多活七年。』」我就調侃他：「會不會這多出的七年都在跑步？ 」







當時我覺得我不但幽默，而且是對的，後來才發現我錯了！不管中醫、西醫還是自然療法醫生都告訴我，運動無比重要。有氧運動不僅可以促進脂肪燃燒而達到減肥的效果，還能促進癌細胞凋亡，也是活化自然殺手細胞的良方。





患癌后，我不再開車，也沒有司機，我們就盡量走路；要去較遠地方時才搭地鐵或計程車，這麼一來，走路的機會就更多了。





養成運動習慣之後，我才體會到運動的好處真是冷暖自知，不管怎麼說都沒法跟旁人分享，只有自己最清楚。合適的運動可以促進心血管彈性、增強心肺功能，還可以刺激大腦分泌多巴胺，讓人心情愉快。醫生建議我除了走路，還要常走上下坡，達到至少十分鐘的劇烈心跳，等到快喘不過氣來，再放鬆慢慢走。跑步當然也可以。我發現一旦走了45分鐘，就會汗流浹背，那是很有成就感的。









身體動起來了，生命的活水也跟著動起來了。建議你也一起來體驗這美好的感覺。





我的經驗：

1. 每周爬山兩到三次，爬山時至少做到一半時間頭腦放空。

2. 做瑜伽或甩手功：兩到三次。

3. 能走路就走路。

4. 做些有趣的運動。

5. 每周兩次按摩，讓經脈血液疏通。





感悟三：飲食要均衡，好吃的不健康，健康的不好吃！

大家知道我生病後，很熱心地跟我分享抗癌心得。例如，癌症關懷基金會董事長及養生專家陳月卿女士分享自己如何利用飲食照顧同樣罹癌的丈夫，讓他逐漸康復，也給了我不少信心。





那天，她帶我們到工作室，親自示範了用全食物調理機製作五種兼顧營養和美味的精力湯，有鮮艷的果蔬精力湯，也有用蒸熟的黑木耳、黑豆、黑糯米飯、黑芝麻和黑糖調理的補氣黑五類精力湯，以及適合當早餐的綜合米漿飲品。回家后，我們照著做，每天早上一杯精力湯，減肥、通便、排毒、增強免疫力。最重要的是，一早起來，胃是空的，這時候吞下肚正是胃吸收最好的時機，你吃健康的東西讓它全吸收進去，多好。







李開復抗癌精力湯秘笈分享：





第一道：青花椰苗精力湯

食材：西蘭花苗15克、紅蘿蔔50克、菠蘿200克、蘋果1顆、綜合堅果1大匙、冷開水400毫升。

作法：將全部食材一起放入調理機容杯，打約45秒即可完成 (成品約900毫升，2~3人份)。





第二道：葡萄藍莓精力湯





食材：紫甘藍苗30克、藍莓60克、蘋果1顆、葡萄150克、綜合堅果1大匙、冷開水350毫升。

作法：將全部食材一起放入調理機容杯，打約45秒即可完成(成品約800毫升，2~3人份)。





第三道：高鈣黑芝麻豆漿

食材：蒸熟黃豆100克、糙米飯25克、黑芝麻一匙、熱開水約300毫升。

作法：將全部食材一起放入調理機容杯，打約90秒即可完成(成品約450毫升，2人份)。





這一道一直是我最喜歡的精力湯。它有豐富的蛋白質可以增強體力，尤其添加糙米飯，除了讓口感更滑順，也因豆、米的胺基酸互補，使蛋白質利用率更高。尤其芝麻高鈣、高鐵和豐富的維他命E、亞麻油酸，使它的營養更豐富、口感更香醇，當我們喝著這道豆米漿時，香氣整個瀰漫開來，大家都說很香喔！





第四道：黑豆五穀米漿

食材：蒸熟黑豆100克、五穀飯25克、原色冰糖10克(可不加)、熱開水約300毫升。

作法：將全部食材一起放入調理機，打約90秒即可完成(成品約450毫升，2人份)。





這道因為李開復堅持不加糖，所以口感較平淡，但若加幾顆去籽紅棗一起打，不僅增加香甜滋味，也補氣血，增加維生素B。









一段時間后，我慢慢適應了健康食品的口感，精神變好了、便秘問題解決了、所有指標都正常了，痛風也沒了。不過，還要強調一點的是，健康飲食的目的是健康，減肥是次要的；還要配合良好的睡眠習慣和運動，同時也要注意食物的來源，除非確知是無農藥的有機蔬菜，否則要避免生食。





我的飲食原則大抵著重四大類食物的質量均衡：

1. 多吃蔬果、全穀類、海產品、低脂或無脂食品，以及豆類、堅果等；

2. 少吃紅肉和加工過的肉類；

3. 糖是公認對身體不好的食品，也是癌細胞最愛的養分，少攝取油炸類食物、甜食和含糖飲料；

4. 每天只喝一杯紅葡萄酒，因為紅酒裏面的白藜蘆醇可以抑制不當的血管增生，阻絕癌細胞擴張。









感悟四：好心態和幽默感是發揮自身療效治療癌症的良藥！

很多同事剛開始都以為我很嚴肅，一起工作久了，逐漸發現我是個很愛開玩笑的人，就常常跟我分享生活的點滴。有一次員工大會之前，一個年輕男同事跟我抱怨：「太太生小孩后，當爸爸的就很辛苦。」我安慰他說：「沒問題，我可以幫大家想辦法逃避勞動。」他興奮地湊過來想聽聽我有什麼秘方，我故作神秘地說：「最大的秘訣就是要讓太太給孩子喂母乳，這樣你就可以很無辜地說：『我也想夜裡起來幫你餵奶，可是我愛莫能助啊！』」





我自己也知道，當我在病床上還能夠不忘開玩笑、找樂子，我的病就已經好了一大半。而且，經過這麼一場跟疾病的近身搏鬥，我更確定，幽默感是我手上最鋒利的寶劍，未來，我大概會把它當成我的貼身護衛吧！這表示我將用「賞玩」的姿態面對所有的挑戰。當世間的一切都可以當作我們在人生遊樂場上選擇的一場遊戲時，那就肯定會開開心心一路玩到底。





我常想，我的治療與康復狀況可以進展得如此順利，除了感謝台灣最棒的醫療團隊給我支持，以及家人對我的悉心照料，我天生的樂觀和幽默感，大概是我在生死關頭、命懸一線時，一次又一次地引領我走出困境、發揮自身療效的一劑良藥吧！



