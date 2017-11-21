11月22日是24節氣中的小雪，進入該節氣，氣溫下降，逐漸降到0℃以下，但大地尚未過於寒冷，雖開始降雪，但雪量不大，故稱小雪。以此，提醒人們該禦寒保暖了。









小雪過後天氣一天比一天寒冷，這時寒邪容易入侵人體，如果防寒保溫不夠，人體就很容易感受寒邪而為病，如感冒、手腳冰涼、關節炎等等。因此，此時多吃一些暖身食物，可以起到驅寒、溫暖全身的作用。可以預防寒邪入侵引起的疾病，暖好身子讓你整個冬天不生病！





必吃的暖身「第一食物」清單

暖身第一肉



「羊肉」

羊肉有補腎壯陽、溫補氣血、開胃健脾的功效，所以冬天吃羊肉，既能抵禦風寒，又可滋補身體。羊肉最好是燉著吃，會更加熟爛、鮮嫩，也易於消化。





暖身第一菜

「蘿蔔」

白蘿蔔可謂是冬季暖身食物狀元榜的第一菜。蘿蔔在民間有「小人蔘」的美稱，含有豐富的碳水化合物和多種維生素，而且蘿蔔不含草酸，不僅不會與食物中的鈣結合，更有利於鈣的吸收。吃肉時搭配涼拌蘿蔔，能起到清涼、解毒、去火的作用。





暖身第一果

「山楂」

山楂是冬日的應季食材，能開胃、消食、活血。山楂最突出的益處是能防治心血管疾病，對降低血壓和膽固醇、軟化血管及鎮靜有一定作用。山楂生吃或做湯、茶都可以。





暖身第一零食

「栗子」

栗子有「千果之王」的美稱，還是益腎宜氣的「補藥」，老少鹹宜。栗子所含的不飽和脂肪酸和各種維生素，對心腦血管都十分有益。熬湯、炒食都可以達到補益效果。





暖身第一飲

「紅糖水」

寒冷的冬季強調溫補，就飲品來說，紅糖水最為適宜。紅糖有「東方巧克力」的美譽，其好處在於「溫而補之，溫而通之，溫而散之」，具有化淤散寒、暖胃健脾、緩解疼痛的功效，且富含鈣、鐵等人體必需的礦物質。紅糖水一定要煮一下。煮過的紅糖水比直接用熱水沖泡的更易吸收，且更具補中益氣、健脾、暖胃的功效。





暖身第一補

「枸杞」

冬季養生多以益氣助陽、滋陰補腎為主，枸杞就是冬季進補的好選擇。枸杞含有人體必需的各種營養成分，對肝腎陰虧、腰膝酸痛、視力衰弱和糖尿病都有一定食療效果。早晚嚼食枸杞，營養成分的吸收更充分，一般健康成人每天吃20克左右最佳。





暖身第一雜糧

「紅薯」

紅薯富含碳水化合物、膳食纖維、胡蘿蔔素、維生素以及鉀、鎂、銅、硒、鈣等微量元素，是很好的應季雜糧。推薦吃蒸紅薯、跟大米一起熬粥，都有健脾養胃的功效。





暖身第一黑

「黑芝麻」

小雪之後，飲食上要注意滋補肝腎、清瀉內火和保養肌膚。這時就需要黑色食物——黑芝麻。黑芝麻具有補肝腎、潤五臟的作用，更有烏髮養顏的功效。這類黑色食物能迅速補充熱量、防感冒，冬季必不可少。





暖身第一食療

「熟梨」

小雪節氣之後大家不妨試著生吃蘿蔔熟吃梨。為什麼這麼說呢？這是因為梨具有潤肺清熱、養陰生津等作用。對於燥熱咳嗽型患者熟吃梨還能增加止咳的效果，這裡有一個簡單的食療方供大家參考：取大梨1個，蜂蜜60克。將梨挖洞，去梨核，裝入蜂蜜，置於大碗中，隔水蒸熟吃。每日服用1～2次。



