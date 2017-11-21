原標題：年入千萬美元登福布斯，揭秘吉娘娘劉雯等維密天使吸金能力有多強

我也很心疼奚夢瑤，但假如掙這麼多錢的代價是摔倒，我願意摔到海枯石爛，天荒地老。

昨晚，有「世界最性感秀場」之稱的維密秀落戶上海，秀場首次搬到中國賺足了眼球。

雖然「吉娘娘」、可兒已無緣舞台，但「糖糖」、KK回歸大秀，同時，小編喜歡的劉雯、何橞、奚夢瑤等多位中國模特也悉數登場，此處心疼奚夢瑤1秒鐘。

「大表姐」劉雯和男星崔始源在節目中的「不差錢」戀愛曾「圈粉」無數，令不少人好奇，超模究竟能賺多少錢？今天小編不談天使臉蛋和魔鬼身材，只來扒下天使們的財富，看看這群以「超模」為職業的姑娘們，是如何有顏有錢，成為人生贏家的？

事實上，在福布斯雜誌公佈的全球賺錢最多的超模榜單中，每個人都是以百萬美元計算，其中「吉娘娘」吉賽爾·邦辰 （Gisele Bundchen） 更是十度蟬聯榜首。

「最賺錢超模」吉賽爾·邦辰

創辦個人品牌，擁有眾多不動產

雖然已從T台退休，但「吉娘娘」吉賽爾·邦辰仍是維密圈不得不提的「傳奇」。

《福布斯》2016年最賺錢超模榜單顯示，雖然退出T台，「吉娘娘」吉賽爾·邦辰仍以3050萬美元十度蟬聯榜首，並繼續遠超第二名（1050萬美元），被稱為「G」神。

作為全球身價最高的模特，「吉娘娘」出場走秀的費用是按步計費的，曾有媒體指「吉娘娘」在T台上每走一米就能賺到45萬美元。去年「吉娘娘」雖總收入仍占榜首，但比起2014年頂峰期的4700萬美元來說呈遞減趨勢，這與她減少工作、回歸家庭的選擇不無關係，「吉娘娘」於去年4月宣布了從T台退休。

不過，超模圈普遍的觀點是，隨著名氣累積，超模的收入將越來越少依靠走秀，「吉娘娘」的廣告代言、片約依然不斷，其一直是各大奢侈品牌的寵兒。

據小編查閱，福布斯網站在2014年的一則報導中推測，「吉娘娘」當年的收入主要從H&M、Chanel、Carolina Herrera 和 LV四個品牌的豐厚代言費中獲得。

「吉娘娘」的代言也給品牌帶來了豐厚的回報。英國《每日電訊報》曾經有一篇文章，把「吉娘娘」代言的產品的公司收集起來，並將其在過去一年中的股價整理成一個吉賽爾·邦辰指數，結果發現這樣的一個指數表現比道·瓊斯強勁得多。

據悉，「吉娘娘」的妹妹Patricia會仔細地研究姐姐計劃代言公司的經營狀況並詳細了解公司下一年的發展策略，以預計吉賽爾·邦辰代言之後公司的業務是否會穩步發展。

除了代言費，她旗下的個人內衣品牌Gisele Bundchen BrazilianIntimates、涼鞋品牌Ipanema及護膚品牌Sejaa Pure Skincare也為她帶來了豐厚的收入，福布斯報導推算，這些以她名字命名的產品每年銷售額達10億美元。福布斯財經專家表示：「她創立個人品牌，並持有股份，這是名人少有的明智之舉。」

此外，她還跨界經營巴西飯店「Palladium Executive」，在巴西、哥斯大黎加、美國紐約等地擁有不動產。

「從超模到大IP」劉雯

去年以700萬美元位列福布斯第八

近年來，「大表姐」劉雯的發展勢頭很猛，2016年，她名列榜單第八，年收入從2015年的450萬美元提升到700萬美元，超過米蘭達·可兒。自從2013年開始，劉雯就以唯一的亞洲超模的身份登上福布斯排行榜。

她的主要收入來源也並非來自走秀費，翻看劉雯的Instagram頁面，現在已經沒有多少秀場照片了，但她的名氣和賺錢能力越來越大。去年為她帶來巨額收入的主要是與鄂爾多斯、雅詩蘭黛及La Perla的合約。

據悉，劉雯與雅詩蘭黛合作了7年之久。目前尚不知劉雯代言的具體金額。不過，據媒體報導，曾為雅詩蘭黛品牌香氛產品代言的美國演員格溫妮絲（Gwyneth Paltrow）所獲的酬勞達850萬美元。

劉雯現在已經不需要靠走秀來維持名氣，她已經完成了從超模到大IP的轉變，2016年被媒體評為「最受品牌關注的明星」第十名，只要維持自己在各個渠道上的曝光，品牌商邀約便會不斷。

除了代言，劉雯還參加了《我們相愛吧》真人秀節目，並投資視頻節目《紋理》，日播放量已突破百萬。

值得一提的是，與劉雯並列第八的是今年回歸T台的「小南瓜」貝哈蒂·普林斯露（Behati Prinsloo）。雖然2016年懷有身孕，但是依靠與Maxfactor、Biotherm、Versace與Givenchy等奢侈品牌的合約，她依然登上排行第八的位置，當年收入達到700萬美元，大大超越2015年的500萬。

米蘭達·可兒

吸金600萬美元，富豪老公身家數十億美元

2015年米蘭達·可兒（Miranda Kerr）排名第六，吸金力是550萬美元，去年吸金600萬美元，但排位卻降到第十，可見一眾超模你追我趕勢頭猛烈。

可兒2016年的收入主要來自與Wonderbra、Escada的合約，與Royal Albert的聯名設計，以及自創護膚品牌KORA Organics。可兒在2009年創立KORA Organics，如今在澳洲400多家店有售。但施華洛世奇當年宣布由「小kk」卡莉·克勞斯（Karlie Kloss）接替可兒成為品牌新面孔后，可兒被認為少了一個「大金主」。

可兒也是維密圈的「賺錢能手」，作為維密壓軸天使知名度自然不在話下，其代言的服裝、化妝品品牌頗多，包括H&M、CK、wonderbra、日本包包品牌samantha thavasa等，2012年曾以720萬美元的年收入名列排行榜第二名。

今年，可兒與Snapchat創始人埃文（Evan Spiegel）結婚，以Snapchat母公司Snap上市當天收盤價計算，埃文的個人身價超過55億美元，與埃文結婚後，可兒將照片賣給時尚雜誌的舉動也被指實力吸金，照片上線幾小時點讚便超過10萬。

「金小妹」肯達爾·詹娜

排行榜最年輕超模，年入千萬美元

名列第三的「金小妹」肯達爾·詹娜（Kendall Jenner）是排行榜上最年輕的超模，她當年以150%的增長率一舉超越2015年的400萬美元，收穫1000萬美元的巨額收入。

維密天使之外，「金小妹」更曾被稱作是卡戴珊家族最美的女人，是金·卡戴珊同母異父的妹妹。卡戴珊家族是紐約知名的名媛家族，有娛樂界的肯尼迪家族之稱。從其如今再時尚界的發展來看，她已經走出卡戴珊家族的影響範圍，在模特圈擁有屬於自己的地位。

2016年「金小妹」收入的巨大增長，一方面來自她「粉絲」基數龐大的社交賬戶，一方面來自雅詩蘭黛的代言。2014年，年僅19歲的「金小妹」成為雅詩蘭黛代言人的消息引發時尚界關注，品牌方表示，看重她在社交媒體上的影響力。其後，她擁有了Fendi和CK集團的合約，並與閨蜜推出時裝品牌CaKe，一路開掛。CaKe的目標是在英國和美國擁有自己的門店。

為一睹墜落凡間的性感天使，中國的消費者要掏多少錢呢？

有傳言稱，上海秀場黃牛票最高炒到了30萬元人民幣，小編並未核實到此消息的準確性。不過，此前，英國《每日電訊報》曾報導，2014年當地主辦方握有「天堂入場券」（超級前排座位），要價10000英鎊；如果你想要參加After Party和超模嘉賓們面對面碰杯的話，需要付11995英鎊。