中資企業攜技術參與柬埔寨純凈水改造「惠民工程」北京新浪網 (2017-11-21 22:44)
中新社金邊11月21日電 (記者 黃耀輝)正在柬埔寨「第二屆純凈水展覽會」參展的中國上海航天動力科技工程有限公司國際貿易經理洪偉21日對媒體表示，希望能夠幫助柬埔寨當地的水廠進行污水和技術改造。
洪偉說，這是公司首次參加柬國純凈水改造「惠民工程」，通過展覽，公司將同柬埔寨建立技術合作的關係。
根據世界衛生組織(WHO)和聯合國兒童基金會(UNICEF)的報告顯示，截至2015年，柬埔寨全國純凈水覆蓋率僅有21%。
柬埔寨國務大臣兼工業與手工業部部長占蒲拉西現場表示，截至今年，柬全國的水務局已實現了全天24小時供應純凈水，而全國純凈水供應商從2008年的76家，發展到目前的222家，純凈水供應的覆蓋率迅速增加，到2025年在人口密集區的清潔供應覆蓋率要達到100%。
他說，純凈水供應的職責歸屬政府部門，由於政府的資金來源不足，允許私營企業參與。柬政府已出台新舉措，對有能力投資的企業給予鼓勵，增加獲批公司執照的有效期，從之前的3年增到20年。
據柬埔寨純凈水供應商協會理事長恩如提表示，為期2天的純凈水展覽會，吸引了包括中國多家公司在內的純凈水供應公司、金融機構參與。(完)
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