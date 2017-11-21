奈及利亞東北部發生自殺式襲擊至少50人喪生北京新浪網 (2017-11-21 22:44)
中新社北京11月21日電 阿布賈消息：當地時間21日，奈及利亞東北部阿達馬瓦州發生自殺式炸彈襲擊，導致至少50人死亡，另有多人受傷。
據美聯社報導，阿達馬瓦州警察局新聞發言人奧斯曼·阿布-巴卡爾說，當地時間21日早上5時許，距離喀麥隆邊境約10公里的小鎮穆比的一座清真寺遭自殺式爆炸襲擊。襲擊發生時，鎮上居民正前往清真寺做早禱，一名身穿炸彈背心的男孩緊隨人流進入，隨後引爆炸彈。
媒體數據顯示，襲擊已導致至少50人死亡，另有多人受傷。警方說，傷者已經被送往醫院搶救。據奈及利亞通訊社報導，穆比鎮鎮長表示，官方目前無法確認襲擊死傷者的人數，稍後將公佈襲擊事件細節。阿達馬瓦州緊急事務管理局的負責人也證實，襲擊導致的死傷人數仍在上升中。(完)
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