中新社金邊11月21日電 (記者 黃耀輝)中國福建—柬埔寨經貿和旅遊合作對接會21日在金邊舉行。

中國駐柬埔寨大使館商務參讚李岸表示，福建歷史上就是中國海上商貿的重要集散地之一，是中國經濟發展最快的省份之一，與柬埔寨開展經貿合作互補性強、前景廣闊。

中國福建省商務廳副廳長黃德智表示，福建與柬埔寨淵源深厚，2016年，福建與柬埔寨進出口貿易總額為2.5億美元。今年1-9月，福建與柬埔寨進出口貿易總額為1.8億美元。其中，出口1.74億美元，進口641萬美元。

黃德智稱，目前，福建經備案在柬埔寨投資項目18個，協議投資總額3.8億美元，主要從事農業種植、畜牧水產養殖、服裝生產加工、旅遊酒店等。他表示，支持更多福建企業到柬埔寨投資，為柬埔寨的經濟社會發展添磚加瓦，實現優勢互補，互利共贏。

柬埔寨發展理事會(CDC)秘書長宋真達介紹了在柬投資信息和投資環境。

宋真達表示，希望柬政府推出的優惠政策能吸引中國企業到柬埔寨投資。(完)