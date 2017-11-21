導讀

近日，媒體報導了多所高校官網存在泄露學生個人信息的情況。這些高校在公示受助學生信息時，包含了身份證號碼、銀行卡號等個人信息。對此，教育部回應：資助工作不得泄露學生個人信息和隱私。





近日，多所高校被發現存在大面積泄露學生隱私的情況。









這些高校在公示國家獎學金、助學金時，除了學生姓名、出生年月、學號外，還公佈了完整的個人身份證號碼、銀行卡賬號等。





圖片來源：澎湃新聞。基於保護隱私需要打碼，原頁面沒有打碼。





目前，部分被曝光存在隱私泄露問題的高校，已經撤下了涉及學生個人隱私信息的內容，而且表示今後將在這方面吸取教訓。





教育部：錯誤！資助工作不得泄露學生個人信息和隱私





對此，今日全國學生資助管理中心表示，這種做法是錯誤的，並向全體學生資助工作者發出預警：保護學生個人信息和隱私，資助工作者要「擰緊這根弦」。





全國學生資助管理中心表示，嚴禁公示「個人敏感信息」。嚴格遵循國家有關個人信息保護的相關法規制度，在獎助學金等評定環節，不能將學生身份證件號碼、家庭住址、電話號碼、出生日期等個人敏感信息進行公示。









評定學生家庭經濟狀況時，不得讓學生當眾訴苦





另外，全國學生資助管理中心強調，尊重保護「學生個人隱私」。在評定學生家庭經濟狀況時，不能讓學生當眾訴苦、互相比困；在公示學生受助情況時，不能涉及學生個人及家庭隱私；在宣傳學生勵志典型時，應徵得學生本人同意；在發放資助物品時，鼓勵採用隱性資助方式。





全國學生資助管理中心指出，全體學生資助工作者務必要擰緊「保護學生個人信息和隱私」這根弦，讓資助工作更合規、更有愛、更有溫度。





網友：貧困也需要尊嚴！





有網友為教育部的及時回應點讚。









有人注意到回應中「不能讓學生當眾訴苦」「不能涉及學生個人及家庭隱私」的部分，紛紛表示：人性化！









中國青年報·中青在線記者 葉雨婷

中國青年報（ID：zqbcyol 編輯：朱健斌 駱沙）綜合整理自澎湃新聞、微言教育（ID：jybxwb）、微博



