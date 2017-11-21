導讀

當街邊的路燈可以用來給汽車充電、利用電力大數據識別出租屋房客、手機「掃一掃」就能灌溉農田、跨行業平台的各種積分可以累加兌換……







醒醒！這可不是「天方夜譚」，不管你信不信，一個個令人難以置信的創新「黑科技」，已經被一群青年人轉化成了「赤裸裸」的現實！





在「信通新技術讓電網更智能，企業更智慧」的主題召喚下，11月14-15日，國家電網公司（以下簡稱「國網」） 「史上規模最大」的第三屆青年創新創意大賽決賽鳴鑼開場，讓我們一起近距離看看這場熱度爆棚的國網青創賽都放了哪些大招吧——









一、人氣超高：創下多個國網「史上之最」





「互聯網+電力」會產生怎樣的化學反應？電力通信領域如何「搶先一步」保障信息安全？極端惡劣環境中的電力搶修有怎樣的「黑科技」？……









這個比賽可不一般！據了解，這是國網公司在響應國家「雙創」要求、落實公司創新戰略與青年需求結合的背景下,各級團組織主動作為、服務大局、體現價值的一次創新實踐。光是規模和參與人數，就已經創下了多個國網「史上之最」：





1、人氣高：穿越春夏秋三季，本屆比賽歷時7個多月的層層篩選，5945項創新創意項目、5700個青年創新團隊、4.4萬人參與其中，人數和規模接近前兩屆總和。





2、項目質量越來越高：既有高科技項目，也有著力於解決一線實際問題的實用項目，大批展現「互聯網+」創新思維的創新項目脫穎而出，有力促進了電網轉型升級和公司管理提升。





陣容強大的評審專家





3、組織水平越來越高：各單位黨政主要領導、班子成員親自掛帥，為青年創新工作傾心指導。各賽區精心組織、周密安排，為廣大青年搭建施展才華、創新成果轉化、成長成才的絕佳平台。





二、創意腦洞超大：「魔法」點亮生活！





到底是一個怎樣的賽事，引來如此廣泛的關注？下面就由小編帶你穿越「時空隧道」，到現場感受創新創意的「魔法」如何點亮生活！









圍繞大數據和雲計算、物聯網和移動互聯、人工智慧和虛擬現實三個技術方向，來自國家電網公司35家單位的年輕國企「創客」們，帶著各自親手培育的60個創新創意項目「殺」到北京總決賽的舞台上，最終評出了35個金獎項目、25個銀獎項目。他們用各類生動傳神又酷炫的方式，真正詮釋了什麼叫「沒有想不到，只有做不到」。





接下來，請睜大你的雙眼，看這群年輕人在電光石火中如何引爆創意的「火花」！前方高能↓↓





亮點一：智能服務「變聰明」





？會場智能簽到系統









步入會場，在你還沒反應過來時，攝像頭就已經「搶先一步」認識你了！





這款「不走尋常路」的簽到方式，採用了可信重大活動保障系統，實現現場通行人員身份信息快速、精準、無障礙識別。人員入場，經過攝像頭的拍攝範圍就會被快速、精準的識別，與預先採集的大賽人像庫進行對比，完成個人身份認證，對人員快速分類，實現選手簽到、嘉賓迎賓、陌生人提醒，全面提升組織效率和安保水平。





？《智慧路燈—點亮智慧城市，共創美好生活》





對於經常夜歸的都市人來說，路燈是回家路上最大的「陪伴」，但是，它難道只能用來照明嗎？那隻能說你的「腦洞」還不夠！









如今，國網信息通信產業集團的青年們為路燈們安上了一顆聰明的「大腦」，不僅是個充電樁，還集城市照明設施運行監測與控制、生產調度、便民服務、應急指揮於一體，既能抓小偷、又能為車充電、做天氣預報，還自帶WIFI……「智慧路燈」儼然成了智慧城市不可或缺的「神經元」和「腦細胞」！





？《掃碼灌溉—基於共享思維的機井通電「一表多戶」服務新模式》





不僅僅是城市，就連村鎮的農民朋友們也藉助智能科技和移動終端，過了把「共享經濟」的「癮」。









來自國網山東電力公司的小夥伴們基於共享思維的機井通電「一表多戶」服務新模式，開發了「掃碼灌溉」的功能，將掃碼模式融入到機井灌溉中，打開移動終端、輸入預計使用電費，系統就能自動測算扣款，還能精準掌握不同時節和區域的農田灌溉需求，農民們坐在家裡就能澆地啦。





？《積分e+—區塊鏈實現跨行業積分的輕鬆兌換》





為了幫大家算清一筆筆「經濟賬」，這些創客們可沒少下功夫，國網電子商務公司的團隊甚至「盯上」了隨著「買買買」而產生的大量積分。









為此，他們利用區塊鏈技術，在「電e寶」服務平台中推出了「積分e+」功能，橫跨電商、航空、通信、醫療、財險等各大領域，打通跨行業積分兌換的壁壘，將種類繁多、零碎而又易過期的積分們「收入囊中」，連用戶登錄都能攢積分，用以繳電費、換購各類商品，讓消費者不用在為積分換購「湊不夠」而煩惱了。





亮點二：信息安全有保障





？《出「企」制勝—基於企信的「信通e維寶」的開發》





藍色的屏幕前，一場在「精英隊」和「新秀隊」之間的PK賽揭開了帷幕，面對「跳纖溝通光路，開通網路業務」的挑戰，國網湖南電力公司的企業新秀用多功能「信通e維寶」軟體，接連向技術「老手」發起挑戰。令人意外的是，「新秀隊」以安全、規範、用時少的產品優勢獲得了挑戰的勝利。









其實一開場，在組建高保密度的工作群上，這群青年「新秀」就已經早早佔據了先發優勢，有效避免了公共平台傳遞企業內部信息的風險，為提供貫穿信息運維的智能幫助打下了安全的「堡壘」，成為了「移動互聯網+應用」的模式中踐行「在安全下互聯，在規範下創新」的鮮活案例。





？《數據「小魔鏡」 運營一眼通——全業務在線數據分析可視化工具》





大數據時代，數據的開發和利用早已成為企業發展的決策關鍵，但數據抓取難、數據解析難，問題跟蹤難，如何更有效地駕馭它們？









國網浙江電力公司的同學們則開發了一款數據全業務分析可視化工具，用這個「小魔鏡」一照，分分鐘洞悉項目中每一台設備、每一塊表計的異常，連浙江公司某倉庫中那些價值500萬元、存放時間已超兩年卻「無人問津」的電力電纜，都一下子被發現啦！這個神奇的工具，還自帶安全防護功能，讓查詢的信息不會被「帶跑」。





亮點三：應急搶險「黑科技」





？《「柵柵」來遲的「智能光纜」》





在服務於日常生活和工作之外，處理突發性危機，更需要一項項「黑科技」「粉墨」登場。





8000趟航班停飛、20000餘次列車停運，通信中斷5000分鐘，經濟損失80億美元……如此種種，都是光纜故障「惹的禍」！這一次，國網山西電力公司的90后們把目光伸向了漆黑的地下，但等待他們的，卻是時間長、任務重、壓力大的人工電纜搶修現狀，怎麼破？









不如讓光纖學會「說話」吧！竹瑞博帶著他的團隊利用光纖編碼技術，讓電子信息進行自動化存儲和自動化更新，甚至還能主動跟人上報信息與異常，讓全國近3000多公里看不見、摸不著的光纜資源都能夠實現和人之間的智能交互，讓光纜維修時間提高了75%。





？《搶險「特種兵」——多網融合的移動應急通信系統》





鏡頭切換到近兩千公裡外的東南沿海，颱風肆虐，手機沒信號、電力全癱瘓，國網福建電力公司的員工們直接把搶救「光纜」的工作場景「搬」到了舞台上。（戳下圖看視頻）









這時就輪到搶險「特種兵」上陣啦！這個由應急通信設備、可視化調度、公網視頻災情監測等多功能構成的「多網融合移動應急通信系統」頂得住颱風的「連環攻擊」，支撐各類抗災搶險工作6次，保障了廈門金磚會晤等28個重特大活動的順利運行。









？《「鷹眼診斷術」—基於「移動作業+物聯網」的紅外測溫技術及應用》,將工作人員從繁重、低效的傳統紅外測溫工作中解救出來，實現全過程自動化。





新產品、新方案、新嘗試……看到這裏，有木有覺得這些創意，再一次刷新了你的世界觀了呢？不能忽視一線崗位青年的力量。





當然，這些都還只是本次青創賽的「冰山一角」，一件件令人「腦洞大開」的成果上得了天、遁得了地、潛得了海，橫跨農業、電子商務、工程作業、生活服務等各類領域，時下流行的「互聯網+」、人工智慧、共享經濟、大數據等工具運用幾乎隨處可見。原來，無處不在的電力還可以這麼「玩」！









？《搶險「特種兵」—多網融合的移動應急通信系統》，開闢了應急通信在抗災搶險中的新思路。





來聽聽國網的青年創客們是怎麼想的吧！





三、國網創客有話說：





國網江蘇電力公司李維：比賽刷出了我們「出彩感、存在感、獲得感」









「今年項目特別多，講故事的、說快板的、表演相聲小品……什麼展示的形式都有。」「青創賽給了青年人創新創意全流程的完整展示平台，讓我們得到了滿滿的出彩感、存在感、獲得感。（戳下圖查看視頻）









——金獎獲得者、《智電魔盒——打開電力無線「4G」專網的鑰匙》項目主創人員李維對舞台上的各種酷炫的展示驚呆了，為了展示打開電力無線「4G」專網的「智電魔盒」，他和團隊還喊來了「大黃蜂」等變形金剛夥伴為他站台「打call」，儼然又是一出精彩的「舞台劇」。





國網電子商務有限公司孟令軍：年輕人總是有特別多的想法









「視頻很炫酷、發佈的項目很優秀，年輕人想法很多，就該勇敢往前沖。」「我們平時總會有特別多的想法不斷在孵化，每個想法都可能是參加下一個青創賽的項目。」





——金獎獲得者、《積分e+——區塊鏈實現跨行業積分的輕鬆兌換》項目主創人員孟令軍帶著90后的團隊，第一次走到了決賽舞台，便獲得了金獎，一路走來他深切感受到，在一邊工作、一邊準備參賽的不斷平衡中，自己的能力也獲得了很大提升。





國網山西電力公司竹瑞博：創意源於生活又高於生活









「青創賽的項目，都是青年人自己研究出來的，源於生產一線，直擊工作生產中的痛點，而專家評委的提問都是技術細節，更具有導向性，讓我們感到很暖。」「創新創意大賽離不開實事求是的根本。」





——金獎獲得者、《「柵柵」來遲的「智能光纜」》項目主創人員竹瑞博最大的收穫，不僅是台上用短短7分鐘為領導們帶來的自由展示，更是台下和其他兄弟單位閑聊那些研發思路的歷程，讓他也和許多觀眾一般，大開眼界。









四、國網青年團干收穫大：





那麼，這場比賽的策劃者們，又是如何做出評價的呢？讓我們聽聽青年團干們的心聲：





1、拓寬成才渠道 青年人才有更多機會被委以重任





國網天津公司團委書記鍾奕：從第一屆的「運維檢修」主題到本屆「信通新技術」，青創賽圍繞的領域不斷擴大，把青年專業的學習積極性帶動起來了，他們的創新觀念能夠更加聚焦在各自的業務中，並形成不斷優化的工作意識。對於很多基層的青年來講，如果沒有大型競賽的契機，自己一個小小的創意很難得到這麼多人關注。青創賽挖掘了很多這方面的人才，成為一個很好的人才成長平台。





比賽的評優和與公司的推優建才機制直接挂鉤，一起年輕人在比賽中脫穎而出，獲得更多被引薦的機會。





國網江蘇電力公司團委書記黃壁榮：三屆下來，比賽產生的影響力和品牌度越來越大，脫穎而出的創新成果能夠不斷轉化，參與路演，獲得風投，產生效益，推廣到市場，與外部資源對接，這些過程反過來更加激勵員工的參與，青年也由此獲得了更多的發展機會。





江蘇電力公司上一屆比賽時選送的服務於光伏企業的項目團隊中，就有這樣一對年輕夫妻，同為博士的他們因為創新創意相識、相知，並最終走到了一起，當項目完成落地后，他們的孩子也一同誕生！獲獎后，兩個人也獲得了提拔，真可以說是人生贏家了。





2、服務青年能力提升：撬動企業團青工作「支點」





國網天津公司團委書記鍾奕：作為複賽階段負責承辦的各網省公司之一，組織上千人規模的賽事，對於基層團乾和青年的綜合能力提升是一次「大練兵」。一路走來有許多個不眠不休的日夜，90后們都全身心投入工作，每一場賽事結束后他們在朋友圈引發刷屏，大家都心存感激，這是青創賽的魅力所在，團委的作用也得到了很大的發揮。





國網江蘇電力公司團委書記黃壁榮：組織比賽的過程中，動員方式不斷拓寬，從一開始各級團組織動員青年參與，到藉助新媒體渠道發佈傳播，層層選拔，各公司、專業的青年員工都能找到比賽主題與自己工作的切合點。青年有了獲得感，團組織的存在就找到了支點。





企業團組織如何做好青年工作？經過思考，我們總結出「五點」：團干要把握過去工作的亮點，傳承優勢；同時要找准阻礙團情發展的痛點；在日常工作中，更把握好當前的熱點；策劃組織時，需要找到撬動、提升工作價值的支點；最後，還要抓住團情工作從青年出發的根本原點，把團干打造為一支有思想、有能力、有作為的隊伍。





五、國網總師來點讚：









從參賽項目現場競技，到優秀項目展示發佈，國網總信息師孫正運的觀摩就沒有停下來過，連續三天在現場觀看比賽，一直興緻興緻勃勃，不願錯過每個「珍貴」的鏡頭，「一點瞌睡沒打」。和他一起坐在台下的，還有幾十位公司的領導和團干，他們禁不住為這些青年豎起了大拇指。





國網總信息師孫正運：依靠職工辦企業，不能忽視一線崗位青年的力量。青創賽「以問題為導向」，成為職工發現問題、解決問題的大平台。我們鼓勵青年員工給企業「找毛病」，一個單位解決問題的經驗可以共享給全公司27個單位，既提升了公司運營效率，更把職工的潛力挖掘出來。員工獲得價值認可，比發工資更能夠調動積極性。





國網信息通信部主任王繼業：今年所有參與推選的項目，都是和信息通信新技術深度融合應用，反映了國網對於信息通信的重視，以及傳統電網企業向擁有現代化管理水平和新技術應用的現代化轉型；作為世界500強，國企變革必須通過創新獲得生機，新技術的應用是下一步可持續發展的重點。





國網信息通信部主任王繼業（左），國網總信息師孫正運（右）在接受中國青年報·中青在線記者採訪





六、國網老總「敲黑板」、鼓士氣：創新成果共創共享天地廣





創新無止境，面對充滿機遇與挑戰的未來，廣大電網青年究竟應該以怎樣的姿態去迎接呢？注意啦，國家電網公司黨組副書記、副總經理辛保安親自前來，給大家「敲黑板」、划重點！





國家電網公司黨組副書記、副總經理辛保安





1、信通新技術應用空間廣闊





青創賽項目是信通新技術與公司各業務領域相結合催生的創新成果。信通新技術應用空間廣闊，對於解決實際問題、開拓新業務、探索新業態作用巨大，對於建設具有信息化、自動化、互動化特徵的堅強智能電網和具有信息化特徵的現代化企業具有重要意義。





2、給青年人才「壓擔子、搭梯子」





廣大青年員工最富創新激情，是公司創新發展的生力軍。公司40歲以下青年員工50餘萬，占職工總數近30%，是在互聯網時代成長起來的一代，對新技術、新知識更加敏感，思維更加活躍，寄託著公司的希望和未來。





實施青年人才跟蹤培養計劃，依託公司重點工程、關鍵項目、重大任務，通過導師帶徒等多種形式，加強青年人才的培養。打破論資排輩的陳舊觀念，大胆選拔使用具有創新精神的優秀青年人才，給他們壓擔子、搭梯子，開展崗位練兵、技能比武等活動，引導青年既要瞄準世界電網科技前沿，研發高精尖技術，勇攀世界科技高峰；又要面向電網生產一線，立足崗位，解決工作實際問題。









3、引導青年敢想、敢做、敢為天下先





要深入挖掘和宣傳「青創賽」活動中湧現的優秀團隊和個人，引導廣大青年敢想、敢做、敢為天下先，敢於攻堅克難，善於發揚工匠精神，在推動企業實現重大創新、技術升級、工藝革新、精益生產中貢獻聰明才智，在推動新興產業、新興業態發展中走在時代前列，促進創新文化在公司青年心中紮根。





要加強統籌，因地制宜打造各類雙創支撐平台，探索建立網上創新工作室、創意聯盟等網上平台，推動跨部門、跨單位、跨專業的聯合攻關，讓更多青年參與公司創新創效工作。





4、創新成果要能夠儘早落地實踐





目前，仍有一部分創新成果未能得到及時的落地轉化，或是成功轉化后，與企業、團隊還未實現利益共享。下一步要探索研究創新成果共創共享機制，重點在成果推廣應用上下功夫，辦好「雙創」成果交易展，研發上線公司雙創平台，聯合構建青年創新項目孵化基地，推動優秀創新成果在更大範圍推廣應用，建設協同高效、共創共贏的青年創新生態體系。





中國青年報·中青在線記者 傅曉羚





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