新京報快訊(記者郭鐵)國家食葯監總局今日公佈了2家企業3個特殊醫學用途配方奶粉的註冊獲准名單，具體包括達能旗下紐康特特殊醫學用途嬰兒配方粉氨基酸配方、雅培親護特殊醫學用途嬰兒配方粉乳蛋白部分水解配方、雅培菁摯呵護特殊醫學用途嬰兒配方粉乳蛋白部分水解配方。

特殊醫學用途嬰幼兒配方食品是指針對患有特殊紊亂、疾病或醫療狀況等特殊醫學狀況嬰兒的營養需求而設計製成的粉狀或液態配方食品。

2016年3月7日，為規範特醫配方食品註冊行為，國家食葯監總局出台了《特殊醫學用途配方食品註冊管理辦法》，規定特醫配方食品應具備相適應的研發、生產能力，並應向總局提出註冊申請。2017年9月6日，國家食葯監總局在徵集意見基礎上，修訂了特醫配方食品的註冊申請材料項目與要求，以及特配食品穩定性研究要求。

截至11月14日，共有93家工廠的598個普通嬰幼兒奶粉配方通過註冊，相比之下，此次3個特醫配方奶粉註冊信息的公佈可謂姍姍來遲。

國家食葯總局特殊食品註冊管理司副司長馬福祥此前曾透漏，截至今年9月，共有國內外7家企業的30多個特醫配方奶粉提交了註冊材料，而只有獲得註冊后才能真正成為特殊醫學配方奶粉。企業遞交的材料需要有臨床數據支撐，審查程序較普通嬰配奶粉程序更多、更嚴格。一些企業以飲料許可證生產所謂的「特配」奶粉，涉嫌誇大宣傳。

編輯：劉喆 校對：郭利琴