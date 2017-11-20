



歌壇天后鄧紫棋（G.E.M.）18日晚間第3度抵馬開唱，在Axiata Arena體育館舉行《Queen Of Hearts》世界巡迴演唱會，她來到馬來西亞，即請出地主國的大腕黃明志擔任特別嘉賓，兩人重現之前演唱《漂向北方》的威力！鄧紫棋坦言：「上次在新加坡唱的時候很緊張，因為你就坐在台下看！」黃明志則自嘲：「好像爸爸一樣對嗎？」讓全場立馬笑翻，隨後鄧紫棋更入鄉隨俗，挑戰馬來歌曲，自彈自唱她苦練已久的馬來歌曲《Ali, Ah Kao dan Muthu》和《阿里阿狗和木都》，神展現語言天賦，帶領全場大合唱，將大馬站氣氛炒到最高點，溫馨指數爆表。

鄧紫棋在全球華人區人氣頂尖，即便已經第3次大馬開唱，依然吸引超多粉絲前往朝聖，熱情到連鄧紫棋都高呼：「你們好厲害！」當她唱到《你把我灌醉》、《龍捲風》時，全場更自動切換成K歌模式，唱得比偶像還大聲，像潮水一般洶湧襲來！讓鄧紫棋興奮喊說：「你們怎麼可以這麼大聲！已經是第3次來這裡開演唱會了，總覺得每次你們都給予我無限驚喜！難怪我一來再來！」讓粉絲聽聞更是瘋狂，歡呼聲差點掀翻屋頂！

黃明志在安可環節登場時，現場氣氛已經High到頂點！他唱完後說要來個愛的擁抱，結果卻抱著鄧紫棋不放，又開玩笑說：「鄧紫棋很香！不過身上有榴蓮味！」鄧紫棋聞言大喊：「我沒有吃榴蓮！」今天整天只吃了花椰菜，並笑說：「應該是我心想著榴槤，所以身體才有榴槤味！」還笑說：「難道我心想事成？」黃明志則趕緊切入，言演唱會後可帶她去吃榴槤和各種大馬美食，克盡地主之誼。「我要帶她去阿羅街覓食，你們千萬不要來哦！」而最特別的是，G.E.M.在台上化身「紅娘」幫忙牽紅線，她自稱「萬人告白專業戶」，對著台下喊：「有沒有人要我幫他們表白啊？我在其他地方開演唱會都做過這件事，在萬人面前告白很厲害呢！」攝影機則忙著搜尋出幾對情侶，鄧紫棋都拱這些小情侶們要親嘴才罷休，最後一對情侶更感動到哭出來，讓全場都感染到他倆愛情的美好，而歡呼不已！

在大馬演唱會上，有個可愛插曲，鄧紫棋竟發現台下有個「迷你G.E.M」，原來有位小女孩穿著她開場秀服的裝扮來看演唱會，讓G.E.M.驚喜不已，連忙抱她上台亮相，她一直哄小美眉說話，結果小妹妹可能看到萬人的場面愣住了，對著鼎鼎大名的天后木無表情，鄧紫棋體貼的哄著她，並直接給她來個愛的抱抱，才讓「迷你G.E.M」綻開笑顏！小女孩的媽咪說女兒2歲時就迷上了鄧紫棋，讓紫棋好感動：「她現在5歲，好專一呢！就這樣喜歡了我3年！」鄧紫棋也數度被粉絲的熱情感動，兩度哽咽說：「很想哭！」並表示：「我不停地宣導愛，要好好表達愛，知道珍惜身邊所有人的愛，因為你永遠不會知道你還有多少時間能夠去愛惜身邊的人。千萬不要把傷害當作是寂寞，千萬不要失去希望，就當作換一個方式好好愛他！」不過鄧紫棋後來也重申，希望樂迷透過音樂感受她的真誠，並認為每個人都值得愛與被愛，要記得「你不是一個人」，好好生活下去。

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『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』