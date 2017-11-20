



『唱作大神』李榮浩2017年全新專輯《嗯》已於11/17正式發行！而《浩計畫》單曲推出至今在海內外各大數位平台創下10億點擊佳績後，隨專輯推出，新一波主打〈戒菸〉更再一次讓樂迷聽見驚喜！這首歌不但是首令人朗朗上口的標準「浩式情歌」，歌詞也巧妙的用「戒菸」兩字，象徵日常生活中一般人很想「戒」、卻很難做到的事，簡單直白地的影射出現今都市人的感情觀；MV更挑戰演出個性嚴謹的特務，因為忘不了前女友內心糾結不已。

而在之前推出的單曲裡，李榮浩不但是優秀的唱作天才，更在MV中大展戲劇天份，先前不但曾與『金馬新科影后』馬思純在〈就這樣〉同台飆戲、大膽在〈裙姊〉中化上京劇妝並有模有樣的比劃武術 ；此外，〈歌謠〉更拋開包袱，飾演離家的苦工。而這次的MV，則邀來今年才以電影《自畫像》榮獲西班牙南方影展最佳影片的導演--陳宏一執導；也因兩人是再度合作，拍攝前，李榮浩在第一時間就將自己創作時的畫面與導演分享，因此導演很快的為李榮浩量身打造了一個嚴肅的飛虎特勤隊員的角色！除了在MV裡的表現，李榮浩在和陳奕迅一同演出的即將上映的新片《臥底巨星》中，更展現喜劇天份，戲路之廣讓人相當激賞！

〈戒菸〉MV中，李榮浩所飾演的特勤，是個生活規律並且個性嚴肅的人，但面對感情，他卻有著難言之隱，同時也是他想戒卻又戒不了的習慣；原來，已經分手三年多的前女友時常在心情不好的時候找他，儘管當下是很想拒絕、也明白兩個人不可能走向未來，但他卻無法拒絕，那種感覺對他來說，就像是想戒卻戒不了的菸癮；甚至在一次的任務中盤問犯人時，還因接到前女友的簡訊心神不寧，更一度把罪犯幻想成前女友的現任男友！諷刺的是，他儘管好不容易的戒了菸，卻仍無法戒掉想念她的慾望。而導演以細膩的電影手法讓這支MV充滿戲劇性，也成為了新專輯中最火爆和限制級的話題之作！

李榮浩透露這次一收到劇本就非常期待，更已在腦中排練該如何詮釋這個角色，讓導演對李榮浩在工作上的敬業印象十分深刻。在拍攝時，李榮浩更一身特務裝備，手上拿著假槍，一付臨危出任務的模樣，讓人大讚演技了得！不僅如此，李榮浩更在拍攝時，意外展露出維持許久的好身材。

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『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』