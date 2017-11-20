▲蔡英文總統會見傅達仁全家。（圖／總統府提供 , 2017.11.20）

84歲前體育主播傅達仁罹患胰臟癌，得知自己僅剩2個月的生命，病痛纏身的他每日痛苦異常，因此體會到「善終權」的重要，致力推行安樂死法案，他曾上書蔡英文總統，呼籲立法制定該法案。今（20）日晚間，蔡總統在臉書PO文，表示與傅達仁已在總統府會面，並在文末為傅達仁及傅家人打氣。

蔡總統在臉書寫下，「今天總統府來了一位很特別的客人，就是大家都很熟悉的傅達仁大哥。在人生的這個階段，傅大哥對生命有他深刻的看法和見解。這段時間以來，他寫過幾次信給我，前幾天，我特別請同仁邀請傅大哥來總統府一聚。我告訴他，尊重病人醫療自主，保障善終的權益，一直是政府努力的方向。所以，不管是安寧醫療，或是將在2019年1月施行的《病人自主權利法》，都是希望讓末期病人或符合《病人自主權利法》規定的病患，能夠有尊嚴而安詳地離開人世間。」

▲蔡英文為傅達仁全家加油。（圖／總統府提供 , 2017.11.20）

對於此次會面，蔡總統相當有感，「在下午的談話中，傅大哥既表露出對生命尊嚴的堅持，同時，也不停轉頭過去看著陪他來的夫人和兒子。我告訴他，社會上很多人不捨他的辛苦，另一方面也捨不得他離開。傅大哥的家人在一旁看著他，內心的感受想必比任何人都複雜，這就是生命的艱難。我希望透過這場對話，能夠給傅大哥和他的家人更多的關心和溫暖。」最後，她不忘為傅達仁及傅家人打氣，「傅大哥加油，傅大哥的家人也加油。」