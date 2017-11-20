（中央社台北20日電）人民日報用戶端今天報導，截至今年11月20日，2017年中國電影票首次突破人民幣500億元（約新台幣2250億元）大關、創下歷史新紀錄，且國產片票房占總票房52.4%。



人民日報用戶端引述中國國家新聞出版廣電總局電影局報導，2017年全中國電影票房達500.2億元，較去年同期成長15%，全中國觀影人次達14.48億人次，較去年同期成長19%。



報導稱，全中國總票房中，國產影片票房262億元，占比52.4%。票房過1億元的影片78部，其中國產片39 部。



中國藝術研究院研究員賈磊磊說，2003年中國電影產業改革啟動時，全中國電影票房僅有10億元，短短十幾年間，中國電影市場規模擴大50倍，這樣的速度在全球電影的歷史上也前所未有。



對於中國看電影人數快速成長，賈磊磊指出，中國電影市場現擁有近5萬塊銀幕，中國已經成為全球擁有銀幕數最多的國家；這麼大規模的銀幕數量，為民眾的電影消費提供了基礎設施保障。



報導引述電影局相關負責人說，中國電影所取得的成就，歸功於中國電影人的辛勤創作和電影觀眾的支持，更歸功於電影產業化改革帶來的強大動力，透過產業化改革，降低電影行業准入門檻，培育出大批具有持久創作生產活力的市場主體和電影人才，吸引社會資本對電影產業的關注。



電影局相關負責人表示，接下來，中國電影將進一步深化供給側改革，加強青年電影人才的培養，創新電影行業的服務方式，提升觀影水準，講好中國故事，進一步滿足人民群眾對美好生活的需求。



報導稱，2003年以來，中國電影持續高速發展，多年保持平均每年30%左右的成長速度。2010年全中國電影票房突破100億元，2012年超越日本成為全球僅次北美的第二大電影市場。



在總票房部分，2013年突破200億元，2015年突破400億元，2017年突破500億元，中國電影市場規模與北美市場之間的差距近一步縮小。1061120