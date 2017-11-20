伴遊價2小時55萬？ 姚采穎氣瘋喊告NOWnews今日新聞 (2017-11-20 21:36)
藝人姚采穎模特兒出身，近年少接演藝工作，重心放在大專院校的教職上。沒想到已鮮少在螢光幕露面的她竟也難逃桃色騷擾，今（20）日凌晨臉書忽然貼上伴遊邀約截圖，姚采穎臉書怒喊，「若再有類此騷擾訊息，我們不排除依照法律程序辦理。」
截圖中，可看出同一網友發出多則邀約，客戶包含某知名科技公司執行長、台灣知名醫院副院長等，價格不等，有三天兩夜30到60萬元，120分鐘55萬元等，令姚采穎不堪其擾，乾脆請管理員在臉書公布並警告。據了解，姚采穎台藝大戲劇研究所碩士畢業後，就專心在教職上，無奈外表太美麗，仍有許多無聊人士不斷騷擾。
▲姚采穎公開私訊內容。（圖／翻攝自臉書 , 2017.11.20）
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