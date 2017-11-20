▲歐陽妮妮分享「爸爸不了解」的穿搭。（圖／翻攝自IG , 2017.11.20）

「星二代」歐陽妮妮是藝人歐陽龍與傅娟的大女兒，與兩個妹妹歐陽娜娜、歐陽娣娣是演藝圈新寵兒。歐陽妮妮更經常在IG上分享自己的穿著與日常，19日她甜曬修長美腿，還逗趣寫下「爸爸永遠不了解的穿搭。」令粉絲相當驚豔。

照片中，歐陽妮妮咖啡色長髮撥至一邊，穿著厚厚的紅色上衣，下半身卻不見褲子蹤影，露出一雙既白皙又細長的鉛筆腿，相當吸睛。照片一出，粉絲紛紛大讚，「哇，腿超細。」、「腿好細又白嫩。」、「這就是傳說中的鉛筆腿啊。」、「我家是媽媽不理解。」、「這麼穿好好看喔。」、「這腿長真是不可思議啊。」

▲歐陽妮妮甜曬修長美腿。（圖／翻攝自IG , 2017.11.20）