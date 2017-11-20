黃立成祝賀17香港分公司成立中央社 (2017-11-20 21:30)
台灣即時互動媒體龍頭17 Media 20日在香港W酒店舉辦香港分公司成立慶賀酒會，M17集團董事長黃立成親臨祝賀。中央社記者吳家豪香港攝 106年11月20日
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