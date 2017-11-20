▲陳美鳳換造型。（圖／民視提供, 2017.11.20）

藝人陳美鳳之前就想回饋工作人員購買自己二手衣，這次說到做到，熬夜打包將近五大袋近300件的鞋子、衣服、圍巾、帽子與包包，陳美鳳不嫌累，「能讓忙碌的工作同仁買到實穿的衣服，又可以做愛心，很爽。」她最近換新造型，意外撞臉「姊姊」謝金燕，在網路上引發熱議。

陳美鳳秉持「愛自己美到老」的信念，說自己是愛美衝第一，日前染了一頭漂亮淺髮色，還戴上黃色鏡片眼鏡，意外與「姊姊」撞臉，成為網友熱議話題。陳美鳳說跟「姊姊」染髮時間點很相近，但真的不知道剛好這麼巧，就被說撞臉，事後得知還害羞大笑，「很意外，很謝謝網友埋單。」喜歡多方嘗試新造型的陳美鳳也給所有熟女鼓勵，當女人要多愛自己，更覺得這樣義賣二手衣，大家有更多的「視覺」選擇，除了拍戲的成熟款衣服，還有跟隨流行的「黑貓」款穿著。

▲陳美鳳意外撞臉「姊姊」謝金燕。（圖／民視提供, 2017.11.20）

衣服一送達電視台就造成轟動，不但短短兩天瞬間掃光，也為「關懷台灣文教基金會」公益單位募進九萬元善款，人在澳洲的陳美鳳相當意外「業績」這麼好，更感謝公司總經理帶頭獻愛心，「謝謝大家不嫌棄，感受到民視大家庭的溫暖和愛心。」