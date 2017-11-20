李英愛展愛心 賑濟南韓與伊朗地震災民中央社 (2017-11-20 21:00)
（中央社記者姜遠珍首爾20日專電）南韓明星李英愛慷慨解囊，向南韓浦項和伊朗地震災區捐款共1.06億韓元（約新台幣289.7萬元）。
南韓亞洲經濟報導，韓國殘疾人基金會今天指出，李英愛為幫助地震災民共捐款1.06億韓元，其中5000萬韓元捐給浦項地震災區，5萬美元捐給伊朗地震災區。
基金會表示，款項將用於災區重建和幫助行動不便人士的家庭及受傷兒童，基金會已將5萬美元捐款轉交伊朗駐韓使館。
李英愛表示，得知浦項市民因地震失去家園，及喜愛韓劇大長今的伊朗民眾遭遇震災的消息後很難過，希望能盡綿薄之力。1061120
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