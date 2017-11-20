虎斑貓走失 周見信暖畫尋貓啟事授權海外中央社 (2017-11-20 20:40)
（中央社記者江佩凌台北20日電）插畫家周見信與合作20年的搭檔郭乃文，兩人合作繪本作品包含「尋貓啟事」及「小白」，其中「尋貓啟事」兼容水墨、素描的技法，呈現溫暖平實的內容，已成功售出墨西哥版權。
對動物有深厚情感的郭乃文表示，「尋貓啟事」起初只是想紀念自家虎斑貓走失的故事，後來和出版界與繪本界前輩們交流後，發現大家很喜歡他們的作品，也希望能和更多讀者交流這樣的故事情感。
「尋貓啟事」也是周見信第一本嶄露頭角的繪本作品，周見信坦言，當時見到郭乃文邊哭邊貼尋貓啟事後深受感動，就把貓咪和主人間從相遇到分離的故事畫出來，內容也畫出很多人和貓趣味相處的過程，他形容「養過貓的人，看到都會會心一笑」。
2017墨西哥瓜達拉哈拉書展將於25日舉行，擅長版畫的周見信成為今年台灣館推薦插畫家，除了將赴當地和讀者分享創作歷程，還受大會邀請，將與烏拉圭、丹麥、西班牙3國的插畫家進行對談。
身為台灣館推薦作家，周見信期盼，透過這樣的交流把創作理念和作品中關於台灣本土文化背景及土地情感，以「越在地，越國際」的想法，把台灣故事傳達給不同國家的朋友。
郭乃文此次也應邀前往瓜達拉哈拉書展，將把木活字印刷「版印」技術帶到當地供讀者體驗，滿足外國人對漢字的好奇心。1061120
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