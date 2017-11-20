▲吳淡如五年前神預言。（圖／記者林調遜攝 , 2017.11.20）

作家吳淡如今（20）日出席「2017台灣第十屆礦物展」開展記者會，受訪時被問到五年前的「神預言」，那時她在節目對柯以柔夫妻說出，「會找藉口的男人，就是最有可能養小三的男人。」對比現在的婚變事件可說相當神準，她笑說，「我5年前講的話還有人不斷拿出來，好偉大哦。」

吳淡如對柯以柔婚變不想多說，僅在記者詢問五年前的「神預言」表示，「我5年前講的話還有人不斷拿出來，好偉大哦，你想想馬英九5年前講的話，還有人記得嗎？謝謝大家。」對於是否勸和，她直說，「不關我的事情，我又不是她婆婆，但柯以柔加油，台灣女人了不起。」

▲吳淡如要柯以柔加油。（圖／記者林調遜攝 , 2017.11.20）

她透露今（2017）年生日才買兩顆大鑽戒给自己，而且由老公埋單；對比之下，老公生日只收到蛋糕，兩者相差甚遠，她解釋，「男生不能計較這個，婚姻就是這樣保存的，愛情無價啊，不能這麼現實。」她表示自己出手還是會評估，「我不會選房子，誰買呢？老公收入5萬，你買個50萬禮物，那不是叫他去死啊？」2017台灣第十屆礦物展25日在富邦大樓B2展出，為期一天，上午9點到下午6點，免費入場。