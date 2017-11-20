▲海倫清桃遭男子襲胸。（合成圖／翻攝自臉書 , 2017.10.9）

藝人海倫清桃近日上節目《54新觀點》，錄影過程忽然大暴走，與名嘴許聖梅失控互嗆。海倫清桃應節目之邀，談捷運上遇色狼一事，沒想到被許聖梅質疑「反應不合理」，她當場變臉怒嗆，「為了上節目，你毀掉我了！」許聖梅聞言，不甘示弱回嗆，「為了賺錢，你毀了自己，你自己說謊，卻從來沒跟大家道歉過。」場面相當尷尬。

海倫清桃不想讓許聖梅說話，她批評，「我為什麼要讓她說話？她說的都不是事實，還加油添醋，沒有道德！」許聖梅則針鋒相對，一點都不相讓，「明明自己的媽媽還活著，卻可以哭訴家人都死光光，台灣人並沒有不尊重你，是你不尊重台灣人，因為你覺得台灣人太好騙。」她還強調，「真正沒資格在台灣的，是滿口謊言的海倫清桃！」字句不留情面，相當直接。