影／海倫清桃節目大暴走 許聖梅反嗆沒在怕NOWnews今日新聞 (2017-11-20 20:14)
藝人海倫清桃近日上節目《54新觀點》，錄影過程忽然大暴走，與名嘴許聖梅失控互嗆。海倫清桃應節目之邀，談捷運上遇色狼一事，沒想到被許聖梅質疑「反應不合理」，她當場變臉怒嗆，「為了上節目，你毀掉我了！」許聖梅聞言，不甘示弱回嗆，「為了賺錢，你毀了自己，你自己說謊，卻從來沒跟大家道歉過。」場面相當尷尬。
海倫清桃不想讓許聖梅說話，她批評，「我為什麼要讓她說話？她說的都不是事實，還加油添醋，沒有道德！」許聖梅則針鋒相對，一點都不相讓，「明明自己的媽媽還活著，卻可以哭訴家人都死光光，台灣人並沒有不尊重你，是你不尊重台灣人，因為你覺得台灣人太好騙。」她還強調，「真正沒資格在台灣的，是滿口謊言的海倫清桃！」字句不留情面，相當直接。
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