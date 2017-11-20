7歲獲最佳男演員 瑤瑤頒獎很入戲台灣醒報 (2017-11-20 19:10)
【台灣醒報記者林晏如台北報導】代言人郭書瑤（暱稱瑤瑤）20日以一襲黑色露肩洋裝現身2017MOD微電影暨金片子創作大賽頒獎典禮，展現小女人的成熟風情，主持人黃子佼更搞笑地起哄以《通靈少女》入圍第52屆電視金鐘獎最佳女主角瑤瑤「起黨」一下，看看誰會得獎，她果真瞬間入戲，引起現場一陣驚呼。今年最佳男演員為年僅7歲的簡士凱《去哪裡》獲得，百萬首獎則由金鐘影后溫貞菱所主演的《迷語》摘下。
大賽共分為社會組、校園組和金片子組，3組佳作分別為：《公園裡的孩子》、《爸爸湯》；《風吹》、《動物凶猛》；《異鄉築夢》、《無常，日常》。
評審導演陳以文表示，「我對今年作品感到很驚訝，不管是拍攝技術、角色刻畫之細膩都很讓人驚艷，翻轉以往對於短片比較簡略的印象。」此次內容涵括懸疑、愛情、個人自身經歷等，他盼未來電影路上能與大家「後會有期」。
本次新增的日舞紀錄片合作獎首獎從缺，日舞頻道台灣區執行經理林家杰表示，日舞影展的常駐評審認為日舞紀錄片合作獎首獎影片應不只代表日舞，更要能代表台灣，希望參賽影片有更大的擴張性和厚重的台灣氛圍，而能從中看到與台灣息息相關的故事。雖然首獎從缺，每組入圍者仍有5000元的補助經費。
今年最佳男演員為年僅7歲的簡士凱《去哪裡》獲得，他一上場領獎便引起現場無數驚呼，雖然抱著獎項害羞地不敢致詞，導演李俊廷卻表示，簡士凱其實相當活潑愛玩耍，拍攝現場都是用零食和玩具引導他演戲，讓人不禁莞爾一笑。最佳女演員則由王勻采《限時問答》奪得。
圖說：得獎者與代言人瑤瑤、評審等人合影留念。(photo by林晏如/台灣醒報)
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