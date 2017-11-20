【台灣醒報記者林晏如台北報導】「MOD微電影將來會成為金馬的前哨戰！」主持人黃子佼20日在「MOD微電影暨金片子創作大賽」頒獎典禮大膽預言，開場時還因為觀眾反應不熱烈，搞笑要求二次進場，果真順利炒熱現場氣氛。此次頒獎有共有324個劇組報名角逐，中華電信董事長鄭優表示，今年總獎金增加到430萬，盼能鼓勵得獎者繼續在影視界發展才華。

2017「MOD微電影暨金片子創作大賽」總獎金高達430萬元，是國內規模最大、總獎金最多的微電影競賽。本屆競賽共吸引324個劇組報名角逐，其中包含15部動畫片、27部紀錄片，以及30部以4K規格拍攝的作品。相較於往年的參賽作品，整體而言完成度、拍攝技巧與創新度皆有大幅度提升，尤其是社會組，不僅參賽件數創新高，更不乏專業劇組及知名演員加入。

值得一提的是，去年獲得最佳男演員的廖欽亮以《半路拋錨》父親一角再度出線角逐、資深演員林義雄則以《阿水》入圍、在《去哪裡》飾演林小寶的演員簡士凱甚至僅僅7歲，令評審印象深刻；最佳女演員入圍者包括今年金鐘獎迷你劇集影后溫貞菱《迷語》、禾語辰《半路拋錨》、以《演員》和《再一次》雙入圍的素人演員陳子玉，競爭相當激烈。

中華電信董事長鄭優致詞說，「『內容為王』是不變的真理，也確信好的內容必須倚靠好的平台承載，兩者相輔相成，才能促進影視產業持續進步。」今年獎金比往年增加許多，他盼得獎者將來在影視界能繼續發展才華。

台北市文化局局長鍾永豐則表示，台北市文化局一直以來致力於培育、發掘影視人才，期望透過微電影競賽，鼓勵年輕創作者，從拍攝短片開始學習「用影像說故事」，一步一步實現自己的電影夢。此外，明年是台北電影節第20屆，將會擴大舉辦，期望大家可以踴躍參賽。