匯流新聞網記者黃有容 / 台北報導

中華電信主辦的「MOD微電影暨金片子創作大賽」今 （20）日舉行頒獎典禮，揭曉百萬首獎得主。中華電信董事長鄭優在致詞中感嘆，臺灣影視現況相較於往日，可說是相當「淒慘」，中華電信舉辦微電影比賽只是一個開頭，期望能為臺灣影視環境貢獻一份力。他更表示，黨政軍條款鬆綁，中華電信才有機會做更多。

「MOD微電影暨金片子創作大賽」頒獎典禮除42組入圍團隊參與，中華電信董事長鄭優、台北市文化局局長鍾永豐、代言人郭書瑤及本屆決審評審陳以文導演、謝文明導演和蔣蕙蘭導演等皆出席擔任頒獎人。本次金片子首獎、中華電信合作獎獎金皆高達100萬元，愛爾達劇本合作獎也有80萬元獎金，並增設動畫片、紀錄片和4K影片等專屬獎項，總獎金達430萬元。

本屆參賽作品囊括劇情片、動畫片、恐怖片、實驗片等各種類型，最終動畫短片《獵人獵人》一舉抱走校園組優選、動畫片獎和中華電信合作獎3大獎，獲得極高評價；而金片子首獎則由曾在2014年奪得中華電信合作獎的導演胡瑞財，帶領《迷路》劇組獲得。

鄭優在頒獎典禮後訪問中說到，現在的影視環境和以前的風光時代有「天壤之別」，中華電信確實資源豐富，像金片子創作大賽即是希望能提供平台給年輕人互相切磋。他強調，這只是一個開頭，中華電信更希望影視產業的生態能正常化、合理化，才能形成正向循環。

鄭優舉近日凱擘宣布放棄頻道代理的消息為例，認為這是好的開頭，頻道可以和平台直接洽談，系統商和MOD兩平台間才能正常競爭。凱擘的動作，效應將會日漸顯著，鄭優說，非常歡迎想來MOD的頻道，也希望頻道真的可自行選擇要在哪個平台上架、潛規則走入歷史。

對於有線電視系統迎來改變，鄭優很樂觀，比如系統業者將推出200元、400元的套餐等，讓消費者選擇，市場機能才能恢復。鄭優表示，當頻道內容強，就會有越多消費者認同、收視率提高，收益就會提升，當然也能談更高權利金，這才是好的循環，過去多年頻道遭綑綁，常有虧損，對產業生態並不好。

除了期待影視產業的正面變化，鄭優也提到，中華電信很樂意與國內外製作單位合作，只要是好的提案，無論短片、劇集等類型都有可能參與。鄭優透露，也許明年就能見到一些合作結果。

不過同時，鄭優也向NCC喊話，表明中華電信雖投資內容，但不能經營頻道，有好作品卻不能確保播放通路，這將是協助影視產業上的一大困戰。

鄭優說，站在經營者的立場，認為黨政軍條款需要修正，社會也應該已經有高度共識。鄭優認為，數位匯流時代已經來臨，電信、影視、電視將三合一，而電信廠商是其中最有實力的，但受法令約束，無法呈現正常的影視產業生態，希望黨政軍條款能盡快鬆綁。



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