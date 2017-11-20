▲孫國豪談女友懷孕。（圖／中天提供 , 2017.11.20）

藝人孫國豪今（20）日參加節目《金牌大健諜》，受訪時，對於網紅女友楊泊霓14日在臉書宣布懷孕7個月的事情，他表示，「我覺得她比較想分享這份喜悅給大家。」

孫國豪透露，「我覺得是她比較想分享這份喜悅給大家，她可能也不曉得，PO個臉書，結果媒體朋友看到，新聞出來，她也嚇一跳。」記者又詢問女方是否有事先告知，他回答「有」，令人好奇，如果女方沒有先公開懷孕喜訊，他會選擇對外公布嗎？關於這一點，他坦言，「我覺得自然，時機對的時候，我一定會講的，對，你們大家也知道，我一直以來，私生活部分，家務事我還蠻……不會特別去曬恩愛啦，之前都是不小心被拍到。」

▲孫國豪會與女友定下來，是有原因的。（圖／中天提供 , 2017.11.20）

一聽到女方懷孕的感覺，他坦言，「當然驚訝，覺得是老天爺給的小小意外吧，我覺得反正現在就是母女的平安跟健康最重要，現在肚子大也不適合辦婚禮，所以就等小朋友出來之後，然後再來安排，預產期應該是明年二月分，剛好過年期間。」至於老爸「一代小生」秦漢的反應，「你也知道他（秦漢）很低調的啦，他也不太過問這些。對啊，那他也有年紀了嘛，成年人就是尊重我們自己的一些決定啦，他覺得不管男生女生，健康最重要。」

孫國豪透露願意為女友定下來的原因，「你知道嘛，男生嘛，本來就比較不急，男生跟女生的想法跟觀念會有比較不一樣的地方。我們是朋友介紹的，相處很輕鬆自在，互相沒有給對方太多約束，你知道我射手座，你越不約束我的話，我就會好啦，都好啦，其實很好搞的啦，很簡單。」