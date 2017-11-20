獨／Uber洩個資採「拖」字訣 蘿莉塔怒喊提告NOWnews今日新聞 (2017-11-20 19:15)
藝人蘿莉塔2016年12月27日被Uber eats員工洩漏家中地址，她17日在臉書宣布寄出最後一封律師函，表示Uber eats如果再不回應大家只好法庭見。今（20） 日她接受NOWnews獨家專訪表示，「我覺得他們就是在拖啊，效期兩年，他們就是想拖過兩年吧。」
蘿莉塔透露，「我覺得他們就是在拖啊，因為我就在想，效期兩年，他們就是想拖過兩年吧，他們一定想說一般人搞不清楚法律的這些東西，我確實也搞不清楚，要不是有律師提醒我說，『耶，這再過一年妳就連告都不能告了。』我才知道。」談起整個「客服過程」，她相當無奈，「去年這事情一發生，有公關跟我聯繫，然後他那時候有留一支電話給我，說以後有事情都可以打給他，但是他後來就離職了，現在完全找不到人。這一年就時不時地拜託我的律師，再發一封提醒他們一下，就這樣發了超多律師信過去，但他們一直無消無息。」
▲蘿莉塔一向有話直說，很受粉絲喜愛。（圖／翻攝自臉書, 2017.11.20）
在怕超過法律效期及憤怒之下，她請律師發了最後一封律師信過去，「看對方，如果他還是想擺著的話，我們就會提告了。完全沒有道歉，全部的人都消失了， Uber eats本身你去網站或APP都沒有聯絡電話，都是用EMAIL溝通，用EMAIL溝通就石沉大海嘛，也不會有人回你，就算你客訴他們也不一定會回。」談到去年事發以來她的心情，一剛始是憤怒，後來對方見媒體報導，派出公關「摸頭」，她當時還覺得蠻開心的，覺得對方有誠意要處理，沒想到後來就是一封封又去無回的律師信。
這件事情在網路曝光後，仍有不少酸民留言諷刺，對此，蘿莉塔表示，「酸民的留言，我現在基本上都不太去看，當然有時會不小心看到，我看到有一些人會寫說什麼又出來炒新聞，又不紅什麼什麼之類的，那我只能說，就是祝福那些酸民！」她笑著補充，「因為現在外送非常發達，連做指甲也可以叫到家裡來，我就等你們哪一天地址被公布的話，你們就再來看看怎麼樣好了。我覺得那些人很奇怪，都沒有就事論事。」
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