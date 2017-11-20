女星文淇為不折不扣台灣人（2）中央社 (2017-11-20 19:30)
14歲女星文淇20日抵達台灣，今年以中國電影「嘉年華」和台灣電影 「血觀音」，入圍金馬獎最佳女主角和女配角，她其實是不折不扣的台灣人。中央社記者鄭傑文攝 106年11月20日
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