女星文淇為不折不扣台灣人（1）中央社 (2017-11-20 19:30)
以中國電影「嘉年華」和台灣電影「血觀音」入圍第54 屆金馬獎最佳女主角和女配角的14歲女星文淇，其實是不折不扣的台灣人。中央社記者鄭傑文攝 106年11月20日
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