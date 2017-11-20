MOD微電影創作大賽（3）中央社 (2017-11-20 19:30)
2017「MOD微電影暨金片子創作大賽」20日舉行頒獎典禮，主持人黃子佼（右）開玩笑地要代言人郭書瑤（左）嘗試用通靈少女戲中仙姑的角色，猜一猜得獎名單。中央社記者謝佳璋攝 106年11月20日
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