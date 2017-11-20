匯流新聞網記者蘇元和／台北報導

OTT業者CHOCO TV自製劇《HIStory2》破台灣戲劇群眾募資紀錄，自10月26日起發起群眾募資，短短兩週，群募金額已超過原設定目標200萬元與獲得上百人參與贊助，累計至今群募金額更已達224萬元以上，創下目前全台網路劇募資最高金額新紀錄。

CHOCO TV表示，今年2月推出台灣首部以BL為題材的《HIStory系列》，開啟台灣拍攝BL題材作品的風潮，創下全網500萬瀏覽次數的好成績，還被網友翻譯成英文、日文、韓文、泰文、越南文、西班牙文、法文、印尼文等8種語言，更登上日本大螢幕播出。

《HIStory2》開拍深受海內外關注，CHOCO TV為了使觀眾能更直接支持這部作品，並在今年10月底發起《HIStory2》群眾募資，讓企業與民眾以100元到30萬元不等的金額參與贊助。

CHOCO TV表示，參與贊助者可依贊助方案，獲得包括粉絲見面會門票、獨家花絮、寫真書、藍光DVD等限量禮品，目前募資進行逾兩週，募得金額已超過224萬元，成為目前全台戲劇募資最高紀錄，而募資活動將會持續進行至12月22日23點59分。

《HIStory2》分為《是非》、《越界》兩單元，《HIStory2》第二單元《越界》已開鏡，《是非》由李青蓉執導，江常輝、張行主演，劇情描述離婚、育有一個女兒的熟男大叔，和小鮮肉學生如何展開一段男人、男孩、小女孩一家三口的家庭愛情故事；而《越界》則由蔡宓潔執導，盧彥澤、范少勳、楊孟霖、施柏宇主演，劇情描述不良少年的轉變，逐漸成為滿腔熱血的排球少年，是一個交織汗水、青春的雙CP故事；《HIStory2》預計將於2018年第一季於CHOCO TV上架播出。

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