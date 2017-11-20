匯流新聞網記者黃有容 / 台北報導

對於台灣互動電視董事長王志隆上週控中華電信董事長鄭優承諾跳票、揚言提告，中華電信後續向媒體回應，絕沒有口頭承諾任何補償。王志隆於台互新聞稿稱，鄭優曾口頭承諾將補償免收用戶

中華電信指出，董事長不可能冒著被控背信的風險，輕率做關於補償的口頭承諾。

中華電信推動MOD分潤新制後，在7月時因與台互等部分營運商因合約簽訂問題，在MOD家庭套餐下架49個頻道。雖MOD在兩週後即將頻道恢復撥出，但此事延燒數月，上週王志隆親自發新聞稿，直指鄭優後續對台互承諾跳票，並將提起訴訟。

台互新聞稿指出，因7月頻道下架、影響用戶權益一事，是中華電信的決定，因此若要免收用戶復訊後半個月的收視費，應由中華電信負擔。台互表示，當時鄭優與王志隆達成口頭協議，中華電信將以其他方式補償這之中成本約3000多萬元的一半。

新聞稿中敘述，當時因中華電信要求，在書面文件中便沒有出現「中華電信至少補償一半」的相關文字，文件並寫明台互「復訊後至7月31日期間不參與分配收視費用」。中華電信重申將會補償，不過，雙方僅有口頭之約。

台互在新聞稿中指稱，到目前為止中華電信都沒有具體賠償行為，更接獲中華電信正式來函表示「本公司代表人並無承諾將分擔貴公司任何損失。」

中華電信方面當日稍晚作出回應，強調台互後來簽的書面合約中，同意7月底前不參與分配收視費用，沒有其他附加條件。

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