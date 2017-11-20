衛福部公布長庚調查報告 要求回歸專業治理中央廣播電台 (2017-11-20 18:16)
林口長庚醫院今年(2017年)7月爆發急診醫師集體出走，引發社會關注。衛福部今日(20日)公布事件調查報告，要求長庚需在一個月內提送改善報告。
衛福部在報告中要求，長庚醫療財團法人董事會必須制定「治理守則」，明確劃分董事會的「監督權」與「醫院管理權」，使醫院經營回歸專業治理，且董事會成員應有醫療、財務、法律、公益服務等各層面的專家，不可流於「家族會議」；基於醫療財團法人的「非營利本質」，並避免成為投資控股公司，長庚醫療財團法人不宜指派法人代表擔任其投資公司之董、監事，所投資之公司也不宜派人擔任長庚法人之董、監事，因此，長庚應儘速檢討修正董事遴選相關規定，並送衛福部審查。
衛福部也要求，長庚必須徹底檢討追求績效的經營方式，且將其盈餘用於增補人力、改善員工薪資福利，積極投入醫療與社會公益規劃。同時，還要檢討修正相關人事管理規則與作業規定，建立醫師遭免職離職懲戒的救濟管道，並應有一定的緩衝期或配套措施，以保障病人就醫權益。
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