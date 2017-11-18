匯流新聞網記者藍立晴 / 綜合報導

電動車商特斯拉（Tesla）日前在加州的SpaceX霍桑（Hawthorne）總部發表了大型特斯拉半卡車Tesla Semi，以及另一個驚喜：第二代Roadster跑車，不過特斯拉的整體命運，仍取決於Model 3的生產情況。

Model 3從亮相到向市場推出遇到的已經不是「一點瓶頸」。當特斯拉CEO馬斯克（Elon Musk）今年7月推出Model 3時，喊出公司目標要在第三季生產1,500輛，但在上一季度，特斯拉只生產了260輛Model 3──大約每天3輛，這與原本目標相差甚遠。特斯拉在本月稍早調整了Model 3的生產目標，試圖解決生產瓶頸。

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不只碰上生產瓶頸，特斯拉還在繼續燒錢。該公司在最近一季於汽車業務上投入了11億美元，截至9月30日為止，特斯拉擁有約35億美元的現金和現金等價物，以目前的燒錢速度來看，到2018年第一季末特斯拉的現金可能會剩下10億美元左右。Navigant的分析師Sam Abuelsamid分析，特斯拉在此時拋出半卡車與第二代Roadster跑車，將粉絲的注意力集中在一起，為的可能就是用它來籌集資本。

特斯拉作為電動車商，在開始生產Model S之後的五年裡售出了約20萬輛汽車，對美國道路上共2.5億多輛車的影響微乎其微，因此，價格親民的電動車Model 3能不能順利進入大眾市場將是最為關鍵的，如果Model 3在此「熄火」了，將可能影響美國政府對電動車的稅收抵免以及其他鼓勵措施。

消息來源：THE VERGE

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