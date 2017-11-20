素有科技產業奧斯卡之稱的全球百大科技研發獎(R&D 100 Awards)傳回捷報。工研院今天(20日)召開「璀璨十年 跨域創新 榮耀國際 2017 R&D 100 Awards成果記者會」時指出，工研院勇奪九項大獎，成績創下歷年之最。

工研院表示，今年獲獎的技術有「人工智慧建築節能系統平台」、「化學SEI改質長續航力電動車鋰電池」、「肌肉活動訊號手勢辨識體感技術」、「可視化磊晶製程優化系統」、「廢液晶面板再利用處理系統」、「半導體微波退火」、「功耗與熱感知電子系統層級平台技術」、「半導體機台故障預診斷軟體」，應用範圍包括智慧製造、綠色能源管理、軟硬整合智能系統、循環經濟等，均為全球產業重視趨勢。

值得一提的是，「廢液晶面板再利用處理系統」獲得RD100雙料大獎，在RD100獎項之外，又奪下綠色科技特殊貢獻獎。該獎項是由頂尖研發機構和國家實驗室成員組成的獨立評審團所評選，旨在表彰致力於推動創新研發並且在該領域有卓越貢獻之技術或機構，今年僅有三項技術獲頒此獎，實屬不易。

工研院院長劉仲明表示，此次獲獎有幾項重大的意義，一是展現軟硬整合成果，今年工研院在R&D100的「服務與軟體」類別拿到四個獎項，顯示過去十多年工研院在軟硬整合上的努力，展現具體成效，也為台灣的服務系統與軟體發展，樹立一個里程碑。

經濟部技術處處長羅達生指出，近三年科技專案平均每年創造技術及專利移轉總收入達新台幣13億元，專利應用更在去年達1,251件，2016年促成廠商投資金額超過548億元，創近年新高；也就是說，平均每投入1元科技專案經費，創造3.61元投資效益，顯示科技專案以科技創新，在產業轉型升級過程扮演要角，在全球數位經濟浪潮下，科技專案將持續凝聚法人產學研能量，為台灣產業再創高峰。