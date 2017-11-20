匯流新聞網記者洪雅筠/綜合報導

Airbnb為全球旅客提供不同的住宿體驗，於近年更有不少人在旅行訂房時會首先選用Airbnb，不過其相關種族歧視的爭議卻不斷，包括過去的研究指出Airbnb的屋主傾向不讓殘疾人士入住；而為改善自家的服務，Airbnb於本（11）月18日宣布買下倫敦起家的新創平台Accomable，使Airbnb成為一個能為身障人士提供相關需求的平台。

Accomable成立於2015年，為英國的一家旅遊網站，由Srin Madipalli與Martyn Sibley兩位創辦人所創立。兩位創辦人皆是肌肉萎縮症患者，需靠輪椅來行動，不過他們相當熱愛旅遊；而他們也從旅遊經驗中發現，許多旅行租屋處對身障者並不友善，且沒有列出詳細需求，因此創立了Accomable這個平台，希望為身障人士提供更友善的旅遊住處。

目前這個被稱為「身障人士專用Airbnb」的Accomable共獲得30萬英鎊投資，平台上的租屋數量已成長超過1,100筆，遍布全球60個國家。而被Airbnb收購後，Accomable將於未來幾個月內關閉，其房源也將被併入Airbnb 網站中，對於成交金額雙方則未披露。

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過去，Airbnb為消弭種族歧視爭議，祭出不少手段跟方法來改善公司形象；雖現在平台上的租屋選項中有列出是否適合身障人士來入住，但是對於這些身障人士來說，短期租屋仍有更多需要注意的事項，像是沖澡處有無把手、家中有無樓梯等等。故Airbnb也希望在Srin Madipalli加入舊金山總部後，能夠更徹底的調整Airbnb平台上對身障人士的服務選項，使之更符合他們的需求。

Srin Madipalli也說道：「我自己從未使用過Airbnb，因為平台上缺少能使用輪椅的房源，不過我還是期待著嘗試一下。」未來，身障人士於Airbnb租房被拒的機率將可望大幅降低，也預期能吸引更多使用者。

消息來源：Techcrunch、數位時代

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