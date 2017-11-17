匯流新聞網記者藍立晴 / 綜合報導

蘋果公司（Apple）原本預計於今年12月推出的智慧音響HomePod確定延期至明年才出貨。

蘋果近日發出聲明，表示公司需要更多時間準備HomePod的出貨事宜，並承諾將於2018年初於美國、英國以及澳洲開始出貨。

智慧音響HomePod在蘋果於今年WWDC上首次亮相，定價349美元，相比在智慧音響戰場已經打下基礎的亞馬遜（Amazon）的Echo系列產品，HomePod主打「高音質」，定位更接近「音響」，但同時仍是家庭的聲控中樞，使用者可透過內建的蘋果語音助理Siri（雖然她目前不若亞馬遜的Alexa及Google的Assistant聰明）完成一些指令，例如掌管家中燈光、恆溫器、鬧鐘、替使用者安排行程、閱讀新聞、翻譯等。

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目前在市場打下基礎的除了亞馬遜的Echo系列產品外，尚有Google於去年推出的Google Home，目前兩家公司的產品陣容都已經越來越豐富，蘋果的HomePod在今年WWDC上亮相時還被業界視為不可忽視的對手，它擁有7個高音喇叭、4吋低音炮、6個麥克風陣列，如今卻面臨出貨延遲的窘境，許多蘋果員工也相當關注的一位資深蘋果部落客John Gruber形容，這對蘋果來說將是個艱難的時刻，「今年聖誕樹下肯定會有很多亞馬遜Echo產品。」

其實這並不是第一次蘋果延遲出貨，原定於去年10月底推出的無線耳機AirPods也同樣面臨延遲出貨的情形，那時蘋果的說法也是「還沒準備好」，直到12月才「閃電開賣」，隨即被搶購一空，沒搶到的果粉又得繼續等。這還不是全部，蘋果的iMac Pro發布時間（下個月某時）、新款iPhone的AirPower無線充電板（2018年某時）、新的iMac專業版桌機（沒有公布）的出貨日期也同樣不確切。

儘管還有iPhone X可作為今年聖誕假期的銷售動力，但多次的延遲、模糊不清的出貨時間同樣考驗著蘋果的品牌公信力。目前尚不清楚蘋果延遲出貨的原因，該公司也沒有提供具體的出貨時間，果迷們可能還得耐心等待一陣子了。

消息來源：THE VERGE, BUSINESS INSIDER

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