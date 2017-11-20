匯流新聞網記者蘇元和／台北報導

數位匯流趨勢浪潮下，帶動一波波區塊鏈、人工智慧、大數據與物聯網等新產業發展，更成為創投界投資的標的。國際重量級創投美商中經合集團在AI和Big Data領域已為投資組合公司帶來市值達10億美金，並積極透過跨國網脈平台，持續協助台灣新創團隊鏈結國際資源。

科技部台灣創新創業中心(TIEC) (17日) 與國際創投美商中經合集團 (WI Harper Group)共同合作舉辦亞洲矽谷年度重量級投資媒合會。美商中經合集團合夥人劉宏祥表示，中經合將台灣的團隊做鏈結，走向全球市場；一方面，將矽谷、國際新創公司及創新商業模式帶入台灣，開發新商業合作，並促進台灣新創企業生態圈的發展。

雲端優化(cloud optimization) 、雲端安全(cloud security) 、整合仲介軟體(integration middle ware), 視覺化(visualization) 、數據分析、商業智慧、資料倉儲創新 (innovative data warehouse company) 被視為生態系中重要的投資領域。

劉宏祥舉以大數據為例表示，資料從各個物聯網元件、手機等裝置取得，並將這些非結構化的資訊上傳到雲端，但在這個過程中，如果沒有完整的生態系統做支援，就無法提供完整的應用服務。

至於建構AI產品，「我們需要很重要的技術元素，包含：自然語言處理(natural language processing)、資料科學(data science)和機器學習(machine learning) 。」劉宏祥說，中經合在AI和大數據領域已為投資組合公司帶來市值達10億美金，包括﹕人工智慧與跨螢技術的台灣沛星互動科技Appier和用戶行為大數據與計算平台的中國杭州個推Getui。

這一次TIEC國際媒合會聚集國內外共20家新創團隊參加，其中，6家國際性新創團隊為中經合投資包含Acaia、 R+W Studio、 Bitmark、美味生活How Living、早餐吃麥片MorningShop與安智生醫Amwise。

成立2015年初的「早餐吃麥片」，創辦人、執行長巫宗融從數據中掌握消費者的心並打造提供優質麥片的垂直電商，專注於消費者購買頻率、購買品項等數據分析，建立演算模型以提升會員黏著度與回購率，成立以來年營收已超過兩億元。

今年第一季，「早餐吃麥片」團隊又切入第二個垂直領域「運動吃蛋白」，持續展現銷售力道，並延伸至海外市場插旗東南亞。

「Bitmark」則是台灣最早投入區塊鏈的新創廠商，創辦人 Sean Moss-Pultz 來自美國，14 年前到台灣並成為台灣女婿，他的目標是建立一個數位資產登記平台。「Bitmark」成立以來為台灣企業招募各國人才，打造成一間國際級的區塊鏈公司，並與美國加州大學柏克萊分校、IFTTT 等機構合作，將區塊鏈技術拓展至各行業。

「Acaia」專注於高精密的智能電子秤廠商，運用物聯網IoT技術的Acaia智慧咖啡秤，並以藍牙連接App，再由專業咖啡師精準地量測每杯手沖咖啡的水量與沖泡時間。Acaia 的智能電子秤可精密計算並記錄這些參數，讓每杯沖泡出來的咖啡能維持一致的風味，目前 Acaia 已打入國際知名咖啡連鎖店。

「Acaia」創辦人曾柏偉結合物聯網IoT技術提升沖泡咖啡的體驗，也見證數位科技翻轉產業的快速變化。

「R+W Studio」專注於協助數位創意的設計開發以及建立高成長模式。團隊目前累積眾多軟硬體經驗在不同產業，包括行動平台應用、VR、遊戲、IoT、雲應用服務。

而甫獲得阿里巴巴資金挹注的「美味生活」短短不到 2 年的時間，已經累積超過 1000 支以上自製料理影音，擁有全球 3 億五千萬以上的觀看數，並進軍大陸以及美國市場。「美味生活」以強大社群力累積的消費者數據分析，並結合廣告及電商，目標打造全球華人第一的料理生態圈。

「安智生醫」執行長黃賢驎為幫助更多人挽回生命，瞄準乳癌個人化精準醫療，累積超過萬例的癌症大數據庫，並透過基因檢測，進一步分析病患個人特有的基因突變特徵，協助醫師與病人擬定最合適的治療策略，以達治療最佳化與副作用最小化的個人醫療應用。「安智生醫Amwise」創新力也獲得美商中經合與阿里巴巴集團投資。

科技部協助台灣新創團隊國際募資力道，今年起結合3場國際新創盛會，包含6月的InnoVEX、9月的WCIT及本次的Meet Taipei，3場TIEC國際投資媒合會，總計吸引超過100位來自全球的投資人及超過20個國家、230家國內外新創團隊的參與，包含有法國、新加坡、加拿大、日本、美國、英國、瑞典、波蘭、芬蘭、荷蘭等。台灣創新創業中心補助76隊新創團隊中，今年總計有25團隊獲得累計超過2,900萬美金投資。

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